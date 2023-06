Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour la forêt habitée dans la MRC de Maria-Chapdelaine

DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, et la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 376 520 $ avec la MRC de Maria-Chapdelaine pour en faire un chef de file dans le développement et l'application d'un concept de forêt habitée au Québec.

La forêt habitée au Pays de Maria-Chapdelaine vise l'implantation de processus innovants qui mettront en valeur la forêt en territoire public pour augmenter la vitalité économique et diversifier l'offre récréotouristique. Pour ce faire, la MRC sollicitera l'ensemble des partenaires et des utilisatrices et utilisateurs de la forêt publique, selon un principe de gestion participative. Ainsi, les fonds investis serviront notamment au déploiement d'une stratégie de communication, au développement de l'image de marque de même qu'à la mise en œuvre de diverses initiatives.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 147 100 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Maria-Chapdelaine totalise, quant à elle, 229 420 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! Le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine se distingue par l'importance de son secteur forestier; la somme investie lui permettra de se démarquer davantage encore dans ce domaine puisqu'elle pourra se doter d'une forte image territoriale. Que ce soit en matière d'occupation du territoire, de tourisme ou d'agroforesterie, les initiatives mettront adéquatement la forêt publique en valeur. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Je suis heureuse de pouvoir compter sur notre gouvernement pour assurer la réalisation de projets comme celui de la forêt habitée au Pays de Maria-Chapdelaine. Le FRR insuffle un élan au développement local. Ce projet aidera la gestion de nos ressources tout en favorisant leur mise en valeur. En outre, il va consolider l'identité territoriale dans le domaine d'intervention de la forêt habitée. Grâce à ces investissements, la MRC va développer un modèle de gestion unique en son genre, en partenariat avec les communautés. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Le projet de forêt habitée représente une occasion inédite de gérer notre territoire de manière globale en valorisant toutes ses ressources. Depuis maintenant près de 20 ans, nous cherchons à créer un modèle de gestion unique au Québec, impliquant les communautés locales et nos partenaires. Avec l'appui financier du Ministère, nous serons en mesure de concrétiser ce projet qui deviendra notre fierté et nous permettra de mettre en valeur l'une de nos plus grandes richesses naturelles : la forêt. Grâce à cette initiative, nous réduirons les conflits d'usage et maximiserons les retombées locales, tout en préservant notre environnement naturel. »

Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

