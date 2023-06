Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour l'aménagement des espaces naturels dans la MRC de La Matanie

MATANE, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 334 532 $ avec la MRC de La Matanie pour mettre en valeur des espaces naturels et favoriser leur fréquentation.

La MRC souhaite offrir des expériences locales authentiques à la population et aux touristes, que ce soit par la gastronomie, la culture ou les loisirs. Pour ce faire, des espaces naturels, dont le Vieux Port de Matane, et des places publiques seront aménagés et animés d'activités variées concernant l'art, l'histoire, le patrimoine ainsi que la découverte de la faune et de la flore. Chacun des lieux présentera un élément distinctif de la municipalité afin de promouvoir la culture locale.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 112 110 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de La Matanie totalise, quant à elle, 222 422 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie permettra à la MRC de La Matanie de se dynamiser par la valorisation de ses actifs naturels et culturels. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La MRC de La Matanie regorge de montagnes, de lacs, de terres agricoles et de forêts. Grâce à cette entente, ces richesses seront mises en lumière, ce qui permettra de faire rayonner encore plus le territoire. Les activités qui seront réalisées profiteront autant aux communautés qu'aux visiteuses et visiteurs, qui pourront découvrir la culture matanienne; je m'en réjouis! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Cette entente permettra à la MRC de revaloriser un site naturel important en bordure du fleuve, le Vieux Port de Matane, afin d'y installer de manière permanente le Marché public de La Matanie. Nous pourrons également accueillir des projets qui renforceront le sentiment d'appartenance des citoyennes et citoyens envers leur milieu de vie, tout en mettant en valeur les caractéristiques distinctives de chaque municipalité du territoire. »

Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

