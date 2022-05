Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour expérimenter la pêche en haute mer avec tous ses sens dans la MRC de La Côte-de-Gaspé

GASPÉ, QC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, sont fiers d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 346 375 $ avec la MRC de La Côte-de-Gaspé pour permettre aux touristes qui se rendront à Gaspé, secteur de Rivière-au-Renard, d'expérimenter la pêche en haute mer avec leurs cinq sens.

Lors de leur visite au bâtiment du Coin Robin, les touristes pourront vivre le mouvement, le vent, les tempêtes, les tremblements et les odeurs à partir d'une installation multimédia et multisensorielle. Cette immersion s'inscrit dans un projet global de développement touristique de Gaspé visant à positionner Rivière-au-Renard comme la capitale québécoise des pêches maritimes. Elle permettra également de faire la promotion des métiers de la mer et de favoriser le recrutement de la main-d'œuvre.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 077 100 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La contribution de la MRC de La Côte-de-Gaspé, quant à elle, totalise 269 275 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour ça que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par ce créneau. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La pêche maritime existe depuis plus de 475 ans en Gaspésie. D'ailleurs, en 1977, le gouvernement du Québec a reconnu Rivière-au-Renard comme en étant la capitale québécoise. Ce projet viendra mettre en valeur cette reconnaissance en misant notamment sur le développement touristique et culturel de cette industrie qui a évolué au fil du temps, et je m'en réjouis. »

Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'appui du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a été crucial pour concrétiser ce dossier cher à toute la communauté de Rivière-au-Renard. Le projet signature mettra en valeur l'industrie des pêches modernes qui gagne à être découverte par tous les Québécois et Québécoises. Je remercie le gouvernement du Québec pour son appui à ce magnifique projet liant deux de nos moteurs économiques : le tourisme et la pêche. »

Daniel Côté, préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre d'initiatives majeures pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746