Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour 20 projets structurants dans les Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, sont fières d'annoncer qu'une somme de 1 347 127 $ a été consentie pour la réalisation de 20 initiatives qui feront rayonner la région des Laurentides.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités de développement établies par la région et auront des retombées positives sur tout son territoire. Cette aide financière a été accordée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

« C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que nous dévoilons les initiatives soutenues dans le cadre du Soutien au rayonnement des régions du FRR. Aujourd'hui, ce sont plus de 1,3 million de dollars que notre gouvernement investit pour la réalisation de 20 projets porteurs pour la belle région des Laurentides! La culture, l'éducation, l'agriculture, l'habitation, l'environnement et les loisirs sont au cœur de plusieurs des projets auxquels les investissements de notre gouvernement percoleront! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je félicite et remercie les promoteurs qui contribuent à dynamiser les Laurentides. Je sais qu'ils mettent leur cœur et beaucoup d'amour pour mener à terme leur initiative, et ce, dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie de leur communauté. Bravo! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la région des Laurentides

« La région des Laurentides peut s'enorgueillir d'avoir des promoteurs aussi dynamiques que sa croissance exponentielle! Le Fonds région et ruralité contribue au rayonnement de nos territoires, de notre région et bien sûr des gens qui y résident, qui y travaillent et qui s'y impliquent. Grâce à ce soutien, nous pouvons poursuivre nos efforts et appuyer les organismes et les acteurs sociaux, économiques, touristiques, culturels ainsi que soutenir nos secteurs d'activités de tous nos territoires. »

Scott Pearce, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et coprésident du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Les priorités régionales sont au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Celles-ci ont d'ailleurs été déterminées par les acteurs régionaux et servent de guide à l'action gouvernementale.

L'aide s'ajoute à celle de 255 000 $ déjà annoncée pour la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement de Film Laurentides 2020-2025.

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 20 projets retenus pour la région des Laurentides Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 50 000 $ 1001 Shows Par : 1001 Pots inc. Présenter sur le site de l'exposition 1001 Pots des œuvres théâtrales, littéraires et musicales d'artistes des Laurentides et d'ailleurs, en collaboration avec des artistes céramistes. Le projet vise à créer des synergies interdisciplinaires entre différents arts, de façon à les mettre en valeur auprès du vaste public local et international de l'exposition d'art céramique 1001 Pots. 2021-2023 50 000 $ Acquisition conjointe d'un immeuble pour optimiser les services Par : L'Antr'Aidant Acquérir un immeuble situé dans la MRC des Pays-d'en-Haut par L'Antr'Aidant et par la Maison Aloïs Alzheimer pour optimiser leurs services et jeter les bases d'un premier carrefour de gériatrie sociale. 2021-2022 350 000 $ Agrandissement de la Maison de soins palliatifs Sercan Par : Fondation Sercan Augmenter le nombre de lits pour les gens en fin de vie de 7 à 12, réaménager le bâtiment pour l'adapter aux besoins actuels des patients et des familles ainsi que renforcer l'offre de services. 2021-2022 50 000 $ Construction de deux maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales (2e étape) Par : Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides Acquérir deux terrains et bâtir deux maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Celle de Saint-Jérôme comprendra huit unités et celle de Mont-Laurier six unités. 2021-2022 50 000 $ Étude de faisabilité et d'opportunité de la transformation de la chapelle protestante en laboratoire culturel Par : Superbe Culture Rive-Nord Réaliser le plan d'affaires et d'opportunité du projet ainsi que l'étude de faisabilité de transformation de la bâtisse en laboratoire culturel. Un studio de captation audiovisuelle, une salle de spectacles et des bureaux administratifs destinés aux activités culturelles seraient offerts dans ce bâtiment. 2021-2022 40 000 $ Étude de retombées économiques - Mise à jour du plan d'investissement - Poursuite du virage numérique Par : Parc linéaire Le P'tit Train du Nord Effectuer une étude de retombées économiques du P'tit Train du Nord sur tout le territoire des Laurentides. Une ressource sera embauchée pour mettre à jour le plan d'investissements et pour colliger les planifications des travaux d'infrastructures afin de mieux soutenir les villes et les MRC et évaluer les éléments à prendre en considération pour le futur cahier de charges. 2021-2023 5 000 $ Gardens of Hope Par : Conseil mohawk de Kanesatake Créer des collaborations entre autochtones et allochtones autour de l'agriculture biologique communautaire. De plus, le projet vise à développer un jardin communautaire pour fournir des légumes frais et biologiques à 250 personnes de Kanesatake. 2020-2021 50 000 $ Implanter pour nourrir Par : Cultiver pour nourrir Développer un réseau de jardins communautaires/solidaires, consolider les infrastructures existantes et agrandir un îlot d'arbres fruitiers public. Il est aussi prévu de construire un nouvel abri pour les bénévoles participants et d'accompagner les villages pour l'élaboration et l'implantation des jardins. 2021-2022 42 500 $ Instauration d'un programme d'accueil structuré pour les familles ou proches aidants suivant l'annonce d'un diagnostic Par : Société de l'autisme S.A.R. Laurentides Mettre sur pied un programme structuré d'aide et de soutien pour les familles ou les proches aidants, résidents des Laurentides, qui reçoivent un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme (TSA) pour leur enfant. Des ateliers seront donnés par des professionnels et du soutien individualisé sera offert aux familles, notamment pour implanter les différents outils et les méthodes enseignées, de façon à favoriser la communication avec leur jeune. 2021-2022 50 000 $ La Maison de la persévérance scolaire et sociale Par : Association Panda Thérèse-de Blainville et des Laurentides Regrouper sous un même toit l'Association Panda Thérèse-de Blainville et des Laurentides, le Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga et L'École de l'être. Leur mission complémentaire est en lien avec la persévérance scolaire, sociale et humaine d'une clientèle de 0 à 100 ans. 2021-2022 30 000 $ Mesure d'impact social et environnemental des ressourceries : un atout durable Par : Économie sociale Laurentides Mesurer les répercussions sociales et environnementales des six entreprises d'économie sociale issues du regroupement des ressourceries des Laurentides. Ainsi, elles auront une meilleure connaissance et reconnaissance de leur expertise et de la qualité de leurs pratiques. 2021-2022 50 000 $ Mise en place d'un réseau de bars sécuritaires accrédités par le protocole Commande un Angelot dans les Laurentides Par : Collectif social Accréditer entre 20 et 25 bars sur l'ensemble du territoire des Laurentides à l'aide du protocole Commande un Angelot pour prévenir les violences sexuelles. De la formation et des trousses de matériel seront offertes au personnel des bars participants. 2021-2022 100 000 $ Mise en place et optimisation du compostage dans les institutions, commerces et industries (ICI) Par : Synergie économique Laurentides Réaliser un portrait actuel de ce qui est généré ainsi que définir et mettre en place les conditions gagnantes pour implanter ou optimiser la collecte municipale des matières organiques auprès des ICI. 2021-2022 50 000 $ Pérennisation des sentiers de ski patrimoniaux des Laurentides - volet stratégique et planification Par : Institut des territoires Rallier et mobiliser la communauté des Laurentides pour pérenniser l'ensemble des sentiers patrimoniaux de ski de randonnée des Laurentides en les désignant sur le plan culturel au cours des dix prochaines années et en s'appuyant sur la cartographie. 2021-2022 120 000 $ Plan d'adaptation aux changements climatiques (PACC) de la Ville de Mirabel et de la MRC de Thérèse-De Blainville Par : MRC de Thérèse-De Blainville Élaborer un plan d'adaptation aux changements climatiques pour la Ville de Mirabel et la MRC de Thérèse-De Blainville. Ce plan proposera des mesures susceptibles de favoriser la résilience des sphères d'activité qui subissent les effets ou qui risquent de subir les conséquences du réchauffement climatique. 2020-2023 47 627 $ Projet ÉPATTE (Écosystème : Produire, Abattre, Transformer, Transporter, Employer) Par : Carrefour bioalimentaire Laurentides Concerter les acteurs concernés par la production animale dans les Laurentides pour comprendre la problématique et la réalité des éleveurs. Ensuite, des solutions touchant l'écosystème et répondant aux besoins des producteurs pourront être élaborées et mises en place. 2021-2022 108 000 $ Projet sur le développement et l'innovation pour l'habitation abordable dans les Laurentides Par : Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides Stimuler le développement et l'innovation laurentiens autour de l'habitation abordable. Pour ce faire, une vision et une culture de l'habitation abordable seront développées au sein des municipalités et des municipalités régionales de comté (MRC). Une évaluation de la mise en œuvre d'un organisme qui se consacre au développement technique de l'habitation et du logement par et pour les Laurentides sera aussi faite, permettant la création d'un plan d'affaires. 2021-2023 50 000 $ Quand récupérer, transformer et innover sont au menu! Par : Moisson Laurentides Acheter un réfrigérateur et une chambre de surgélation permettant de congeler à -40° Celsius pour perfectionner la technique de conservation des aliments. Le déploiement du plateau de transformation contribuera à mieux nourrir une population démunie et à éviter que des aliments propres à la consommation se retrouvent dans des sites d'enfouissement. 2021-2022 4 000 $ Soutenir le développement du projet d'économie sociale Espace culturel Route des Arts Par : Route des Arts Réaliser un plan d'affaires pour développer et diversifier les revenus autonomes de l'Espace culturel Route des Arts. 2021-2022 50 000 $ Travaux d'aménagement de l'immeuble et embauche d'un intervenant et d'un coordonnateur Par : Maison Oxygène Laurentides Réaménager la maison pour refaire la cuisine, la salle à manger et deux salles de bains complètes, ajouter un système de ventilation centrale et changer le panneau électrique. De plus, un coordonnateur sera engagé pour superviser la gestion des différents services et pour préparer l'ouverture d'un deuxième immeuble d'hébergement. 2021-2022 Total accordé : 1 347 127 $

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Assurer la prospérité économique des Laurentides dans une approche de développement durable.





Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin d'en rehausser le pouvoir d'attractivité et la fierté de ses citoyens.





Rendre accessible aux citoyens de tout âge un continuum de services publics et communautaires équitables, en matière de santé, services sociaux, éducation et des milieux de vie de qualité.





Dans un contexte de changements globaux, favoriser un aménagement intégré du territoire qui respecte les milieux de vie par le biais d'une forte concertation régionale.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

