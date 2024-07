Fonds régions et ruralité - Plus de 1,2 M$ pour la lutte contre les espèces envahissantes au Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs du Bas-Saint-Laurent consacrent une somme de 1 252 562 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement pour la lutte contre les espèces envahissantes au Bas-Saint-Laurent.

L'entente vise à soutenir le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD), les MRC, les organismes de bassins versants (OBV), le Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire (Comité ZIPSE) et les autres partenaires régionaux dans leurs démarches en ce sens. Ces derniers se concerteront et se mobiliseront pour contrôler l'herbe à poux et pour élaborer un plan d'action multiespèces. La prévention et la lutte contre la berce du Caucase, la berce spondyle et le roseau commun se poursuivront. Par ailleurs, un fonds sera mis en place pour des projets pilotes.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, les MRC du Bas-Saint-Laurent, le CRD, l'Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean, l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup, l'Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBLS), l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche et le Comité ZIPSE.

« Je me réjouis que notre gouvernement participe à cette entente qui assurera la cohésion entre les acteurs afin de lutter contre les espèces envahissantes au Bas-Saint-Laurent. La mobilisation et la collaboration des partenaires instaureront un environnement propice à la réalisation d'actions concrètes pour la région pour combattre ce fléau. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les espèces envahissantes sont un enjeu de plus en plus préoccupant pour la santé de nos milieux naturels. C'est grâce à des initiatives comme celles-ci que nous arriverons à protéger l'environnement et à conserver notre patrimoine naturel. Je tiens à remercier tous les partenaires qui ont à cœur de préserver notre biodiversité. J'invite l'ensemble des Québécoises et des Québécois à poser à leur tour des gestes concrets pour préserver les milieux naturels. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette entente contribuera à protéger les milieux naturels et la biodiversité du Bas-Saint-Laurent. Notre région est magnifique et nous devons nous unir afin de préserver les écosystèmes des espèces envahissantes. Le travail de concertation qui s'amorce mènera à des résultats concluants, j'en suis persuadée! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

« Nous assistons aujourd'hui au début d'une concertation de multiples acteurs. Nos ennemis communs nous narguent depuis plusieurs années. Nos efforts disparates donnent peu de résultats. Je suis convaincu que la force de notre entente sectorielle verra l'atteinte de nos objectifs. Notre but ultime est de faire de notre belle région un endroit sain et sécuritaire pour sa population et ses visiteurs. »

Bertin Denis, vice-président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Compte tenu des effets sur la santé de certaines espèces envahissantes, dont l'herbe à poux et la berce du Caucase, le CISSS du Bas-Saint-Laurent est fier d'être signataire de cette entente sectorielle. Fort d'une riche expérience de collaboration intersectorielle au Bas-Saint-Laurent, le CISSS favorisera par sa contribution tant la santé de la population que la protection de l'environnement, un déterminant majeur de la santé. »

Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

« Nous sommes fiers d'annoncer cette entente sectorielle pour lutter contre les espèces envahissantes. Ce partenariat régional renforce notre engagement à protéger la biodiversité ainsi qu'à préserver et à maintenir l'équilibre de nos écosystèmes. »

Anne Allard-Duchêne, directrice de l'Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean et porte-parole des Organismes de bassin versant du Bas-Saint-Laurent

« Les espèces envahissantes représentent une menace pour nos écosystèmes côtiers et terrestres, et c'est dans cette perspective que le Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire a accepté de participer activement à l'entente sectorielle sur les espèces envahissantes. »

François Truchon, directeur général par intérim du Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 600 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La contribution du MELCCFP sera de 300 000 $ et celle du CISSS sera de 80 000 $.

Chaque MRC investira 15 000 $, et le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent octroiera 60 000 $ à l'entente.

L'OBVNEBLS accordera 22 545 $ à l'entente.

Les quatre OBV alloueront chacun une somme équivalente à 3 500 $ en ressources humaines. Pour le Comité ZIPSE, la somme allouée équivaudra à 56 017 $.

