Fonds régions et ruralité - Plus de 1,1 M$ pour la mobilisation et l'attractivité dans la MRC du Haut-Saint-François

COOKSHIRE-EATON, QC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le député de Mégantic, M. François Jacques, annoncent la conclusion d'une entente de 1 152 100 $ avec la MRC du Haut-Saint-François pour mobiliser la population en vue d'atteindre les objectifs de la campagne Ose le Haut et inciter de nouvelles personnes à venir s'établir sur son territoire.

Plus précisément, la MRC collaborera avec les acteurs des municipalités et des différents organismes du territoire pour favoriser l'entrepreneuriat, la scolarisation et l'emploi. L'entente vise aussi à développer une communauté plus égalitaire, plus solidaire et ayant une vision d'avenir partagée. Pour ce faire, des formations et des conférences seront offertes, et des campagnes de recrutement entrepreneuriales menées. Des actions seront également mises en place pour faire la promotion de la MRC et organiser des activités d'accueil destinées aux personnes qui choisissent le Haut-Saint-François. Le tout vise à favoriser le développement territorial de la MRC ainsi qu'à mobiliser la population à cet effet.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 960 083 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC du Haut-Saint-François totalise, quant à elle, 192 017 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier qui donne la possibilité aux personnes élues d'accroître la vitalité de leur coin de pays. Ainsi, la somme investie permettra à la MRC du Haut-Saint-François de stimuler le développement socioéconomique et de dynamiser son territoire. C'est une belle initiative qui, à long terme, profitera à la MRC et à ses résidentes et résidents! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Avec ce projet, les citoyennes et citoyens de la MRC pourront bénéficier d'actions concrètes en entrepreneuriat, en scolarisation et en emploi qui feront du Haut-Saint-François l'endroit idéal où élever une famille et faire des affaires. La MRC pourra aussi poursuivre ses efforts pour attirer d'autres personnes désireuses de venir s'établir dans le Haut-Saint-François pour profiter de la belle région de l'Estrie. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ose le Haut est une démarche qui rassemble les forces vives de la MRC du Haut-Saint-François et favorise l'affirmation et le développement de cette région. En tant que député de Mégantic, je ne peux que me réjouir de cette entente de plus d'un million de dollars. Le Fonds régions et ruralité est un levier important qui reconnaît l'engagement de la MRC et stimulera assurément plusieurs nouvelles initiatives. »

François Jacques, député de Mégantic

« Ces fonds contribueront à la réalisation de la démarche globale et intégrée du Haut-Saint-François vers l'atteinte des objectifs identifiés par sa population. Le premier volet du plan d'action vise à mobiliser les acteurs du milieu pour qu'ils prennent part à la vision commune qui favorisera le développement social et économique de la MRC. Le second volet, quant à lui, permettra d'attirer, d'accueillir et d'intégrer tous ceux et celles qui auront "osé le Haut". Le Haut-Saint-François souhaite se distinguer en s'appuyant sur des valeurs communes basées sur la solidarité, l'égalité, le goût d'apprendre et d'entreprendre, le partage d'une vision d'avenir rassembleuse de même que le respect de sa population et de son territoire. »

Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, 438 838-3952, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746