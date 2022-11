Fonds régions et ruralité - Plus de 1,1 M$ pour améliorer la qualité de vie dans la MRC de Caniapiscau et renforcer l'identité territoriale

FERMONT, QC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est fière d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 123 344 $ avec la MRC de Caniapiscau pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, notamment par l'optimisation de l'offre de services de proximité.

L'entente permettra la réalisation d'initiatives structurantes et durables s'appuyant sur le caractère nordique et atypique qui distingue la MRC. Ces projets apporteront une diversification et une amélioration de l'offre de services dans la région. Pour ce faire, des partenariats seront développés avec les acteurs du milieu afin de renforcer le positionnement de la MRC comme un milieu de vie où il fait bon vivre. La signature « Caniapiscau, proche de l'essentiel », qui guidera l'ensemble des actions, se décline en quatre axes :

Proche de l'humain;

Proche d'environnements favorables à la santé;

Proche d'une culture inclusive;

Proche et accessible grâce aux technologies.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 936 120 $, provenant du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Caniapiscau totalise, quant à elle, 187 224 $.

Citations :

« Je suis très fière d'annoncer la concrétisation de cette entente de plus de 1,1 million de dollars avec la MRC de Caniapiscau. Pour réduire les effets négatifs du fly-in fly-out et pour permettre aux gens de s'enraciner, ça prend encore plus de services de proximité. Je félicite la MRC qui, avec son projet signature, exprime avec fierté son appartenance à la région et met l'humain au centre de son développement socioéconomique. Avec l'amélioration des services de proximité, la communauté pourra profiter pleinement des attraits et des avantages de vivre en territoire nordique. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Comme ministre des Affaires municipales, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie entraînera des répercussions concrètes sur la MRC et sur la qualité de vie de la population. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'entente entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC pour la réalisation du projet « Signature innovation » « Caniapiscau, proche de l'essentiel » nous permettra de faire rayonner la qualité de vie en milieu nordique et atypique, une démarche significative pour l'avenir et l'attractivité de notre région. »

Martin St-Laurent, maire de Fermont et préfet de la MRC de Caniapiscau

Faits saillants :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Pour déposer une demande d'aide financière pour un projet, consultez le Guide du promoteur ou communiquez avec la MRC de Caniapiscau au 418 287-5339 ou par courriel au [email protected] .

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, 514 686-7100, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746