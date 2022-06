Fonds régions et ruralité - Les organismes sont invités à déposer des projets structurants dans la région de Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, invite les organismes et les promoteurs à déposer leurs initiatives dans le cadre du nouvel appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Une somme de 2,5 millions de dollars est rendue disponible afin d'appuyer des projets structurants répondant aux priorités déterminées par les élus et les partenaires liés au développement de la région. Les initiatives soumises devront notamment avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté (MRC).

Les organismes admissibles ont jusqu'au 23 septembre 2022 pour déposer leur demande d'aide financière sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Citations :

« Ce volet du FRR est un outil indispensable qui permet aux régions de développer des projets mobilisateurs qui feront rayonner leur territoire et j'en suis fière. Une fois de plus, les organismes de Lanaudière ont l'occasion de soumettre des projets qui auront certainement des retombées positives sur toute la région. Je les invite à déposer leurs initiatives en grand nombre! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je remercie la Table des préfets de Lanaudière, qui agit à titre de comité régional de sélection de projets, pour le travail d'analyse des demandes qu'il a fait et celui qu'il fera. D'ailleurs, l'année dernière, ce sont dix projets stimulants qui ont pu être mis en œuvre grâce à l'aide de près de 4,3 millions de dollars attribuée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR. Je suis convaincue que plusieurs nouvelles initiatives verront le jour dans Lanaudière. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous sommes très heureux de rendre disponible un montant de 2,5 millions de dollars afin de soutenir des projets structurants pour la région. Nous sommes convaincus que la créativité des promoteurs nous permettra de recevoir des projets qui auront une incidence concrète sur le développement de Lanaudière et sur son rayonnement. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour sa collaboration et sa confiance envers la Table des préfets dans l'analyse et la sélection des projets dans le cadre de ce volet du Fonds régions et ruralité. »

Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fait saillant :

Les dix priorités de Lanaudière sont les suivantes :

Soutenir le développement économique par l'amélioration de la compétitivité, l'innovation et le soutien aux entreprises dans le virage numérique.



Assurer une réponse adéquate aux défis de la pénurie de main-d'œuvre.



Soutenir la relève d'entreprises.



Soutenir le développement de l'économie circulaire et de la saine gestion des matières résiduelles.



Soutenir la promotion de la consommation locale et responsable.



Soutenir le développement d'un plan d'action régional intégré visant le développement et la promotion du transport actif et du transport collectif ainsi que le développement d'une offre inter-MRC.



Soutenir le développement d'une offre éducationnelle innovante, branchée sur les besoins du milieu et favorisant le rehaussement de la diplomation des jeunes, de la qualification de la main-d'œuvre et du développement des compétences des entrepreneurs.



Soutenir des actions concertées visant le renforcement des déterminants en matière de réussite éducative.



Soutenir l'innovation dans le déploiement de services de proximité.



Soutenir et bonifier les produits d'appel et événements culturels et touristiques comme outil de rayonnement régional.

Liens connexes :

Pour contacter la Direction régionale de Lanaudière du MAMH : 450 752-8080, poste 81400, ou [email protected].

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, 514 796-9615; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746