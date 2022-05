Fonds régions et ruralité - Les organismes sont invités à déposer des projets qui feront rayonner l'Abitibi-Témiscamingue

AMOS, QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, et la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, invitent les organismes et les promoteurs à déposer leur demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Pour 2022-2023, c'est une somme de 2 146 367 $ qui a été réservée par le gouvernement du Québec afin d'appuyer des projets structurants répondant aux priorités de développement déterminées par les élus municipaux et régionaux. Les initiatives soumises devront notamment avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté (MRC).

Les organismes admissibles ont jusqu'au 30 septembre 2022 pour déposer une demande d'aide financière sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Citations :

« Grâce au Fonds régions et ruralité, les municipalités et les MRC ont tous les outils nécessaires pour exploiter leur plein potentiel de développement. Investir dans nos régions est une priorité pour notre gouvernement et j'en suis fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue connaissent très bien leur région et leurs besoins. C'est pourquoi j'ai confiance qu'ils déposeront des initiatives porteuses. L'année dernière, ce sont 901 359 $ qui ont été attribués dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR pour soutenir trois projets structurants et dynamisants qui ont contribué à l'essor de notre région. »

Pierre Dufour, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

« Une fois de plus, les Témiscabitibiennes et les Témiscabitibiens ont l'occasion de soumettre leurs projets en lien avec les priorités de développement de la région. Je les invite à le faire en grand nombre afin de générer des retombées positives pour les citoyennes et les citoyens d'ici. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité est un outil financier qui vise la réalisation de projets porteurs pour la communauté régionale, et nous sommes très fiers de relancer le processus d'appel de projets pour l'année 2022! En répondant aux priorités énoncées, les projets qui seront déposés nous permettront d'agir directement sur des aspects impératifs du développement de notre région. »

Sébastien D'Astous, préfet de la MRC d'Abitibi, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et porte-parole du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Fait saillant :

Les sept priorités de l'Abitibi-Témiscamingue sont les suivantes :

Favoriser et soutenir la desserte en Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire sur l'ensemble du territoire de la région.



Accroître le niveau de qualification et de diplomation tout en développant une culture de formation, d'apprentissage et de perfectionnement en continu.



Renforcer l'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue pour favoriser l'établissement et la rétention de nouveaux arrivants.



Favoriser une cohabitation harmonieuse et un dialogue social inclusif avec les Premières Nations.



Consolider et diversifier les filières agricole, forestière, minière, touristique et d'avenir au sein de l'économie régionale.



Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement global, la santé, le bien-être de la population.



Assurer la mobilité durable, efficiente et efficace des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que les liens avec les régions limitrophes et les grands centres.

Pour contacter la Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue du Ministère : 819 763-3582, poste 80803, ou [email protected].

