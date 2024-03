Fonds régions et ruralité - Les organismes ont jusqu'au 3 mai pour soumettre des projets structurants dans la région de Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 28 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que la Table des préfets de Lanaudière, composant le comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), invitent les organismes et les promoteurs à soumettre leurs demandes dans le cadre d'un nouvel appel de projets.

Une somme de 2 000 000 $ est rendue disponible pour l'année 2024-2025 afin d'appuyer la réalisation de projets mobilisateurs et structurants. Ces derniers devront notamment contribuer à répondre aux priorités régionales de développement déterminées par les élues et élus, et avoir des retombées sur le territoire de plus d'une MRC.

Les organismes admissibles ont jusqu'au 3 mai 2024 pour soumettre leur demande d'aide financière.

Citations :

« Une fois de plus, les organismes et les entreprises de divers horizons de Lanaudière ont l'occasion de soumettre leurs idées afin de répondre aux priorités régionales de développement. Je les invite à le faire en grand nombre, car les initiatives retenues généreront des retombées positives pour la population, et ce, peu importe le domaine d'activité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'appel de projets est une belle occasion à saisir pour les organismes et les entreprises qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser leur initiative. Je suis persuadée que le comité régional de sélection de projets saura effectuer, une fois de plus, une analyse rigoureuse des multiples demandes qu'il recevra. Je le remercie pour le travail rigoureux qu'il accomplira pour désigner des projets qui bénéficieront à toute la région! »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

« Grâce à ce nouvel appel de projets, une somme de 2 000 000 $ sera disponible afin de soutenir des initiatives structurantes pour la région. Nous sommes convaincus que la créativité des promoteurs nous permettra de recevoir des propositions qui sauront mettre de l'avant les forces et les diverses réalités régionales, et qui auront une incidence concrète sur le développement de Lanaudière et son rayonnement. »

Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fait saillant :

Les 10 priorités de Lanaudière sont les suivantes : Soutenir le développement économique par l'amélioration de la compétitivité, l'innovation et l'appui aux entreprises dans le virage numérique. Assurer une réponse adéquate aux défis de la pénurie de main-d'œuvre. Soutenir la relève d'entreprises. Soutenir le développement de l'économie circulaire et de la saine gestion des matières résiduelles. Soutenir la promotion de la consommation locale et responsable. Soutenir le développement d'un plan d'action régional intégré visant la promotion du transport actif et du transport collectif, ainsi que le développement d'une offre inter-MRC. Soutenir le développement d'une offre éducationnelle innovante, branchée sur les besoins du milieu et favorisant le rehaussement de la diplomation des jeunes, de la qualification de la main-d'œuvre et des compétences des entrepreneurs. Soutenir des actions concertées visant le renforcement des déterminants en matière de réussite éducative. Soutenir l'innovation dans le déploiement de services de proximité. Soutenir et bonifier les produits d'appel et les événements culturels et touristiques comme outils de rayonnement régional.



