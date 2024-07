Fonds régions et ruralité - Les organismes ont jusqu'au 20 septembre pour soumettre des projets structurants pour la région de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, invitent les organismes et les promoteurs à soumettre leurs demandes dans le cadre d'un nouvel appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Les initiatives devront notamment avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté (MRC) et répondre à l'une des trois priorités régionales de l'Outaouais. Ces dernières sont :

Favoriser un développement fort et durable des communautés fondé sur la solidarité et sur un arrimage robuste des milieux ruraux et urbains;

Favoriser la résilience face aux changements climatiques en assurant un développement durable;

Développer l'économie et améliorer la position concurrentielle par rapport à la situation frontalière par l'innovation et la diversification.

Les organismes admissibles ont jusqu'au 20 septembre 2024 pour soumettre leur demande d'aide financière.

Citations :

« L'appel de projets est une belle occasion à saisir pour les organismes et les entreprises qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser leur initiative. C'est pourquoi je les invite à déposer leur demande en grand nombre. En voyant le jour, les projets sélectionnés contribueront à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de l'Outaouais. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le développement et la vitalité de notre belle région sont essentiels, et les organismes et les entreprises y participent grandement. Les initiatives sélectionnées par l'entremise de cet appel de projets auront des bénéfices concrets pour nos communautés et permettront le rayonnement de l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cet appel de projets est fort important pour le développement de l'Outaouais. Il contribue à consolider les liens entre les différents territoires et à mettre en place des projets structurants et innovants. Grâce à des fonds comme le FRR, les organismes ainsi que les entreprises peuvent concrétiser des projets répondant aux besoins de citoyens et citoyennes. »

Benoit Lauzon, président de la Conférence des préfets de l'Outaouais et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Liens connexes :

Pour contacter la Direction régionale de l'Outaouais du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : 819 772-3006 ou [email protected].

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la minister des Affaires municipals, 367 990-8017, [email protected]; Laurence Gillot, Directrice de cabinet adjointe et responsable de la région de l'Outaouais, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipals et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746