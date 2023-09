Fonds régions et ruralité - Dix nouveaux projets de coopération intermunicipale en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Mathieu Lacombe, annoncent une somme de 1 259 429 $ pour appuyer dix initiatives de coopération intermunicipale dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Cette aide financière est octroyée dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de regrouper des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et aux citoyens, et ce, à moindre coût.

Citations :

« C'est en travaillant ensemble qu'on peut faire de grandes choses, et c'est ce qui se reflète dans les projets de coopération intermunicipale. Ce volet du FRR est important pour moi, puisqu'il permet aux municipalités et aux MRC d'unir leurs efforts pour acquérir ou utiliser un équipement, embaucher une ressource ou offrir des services à la population. Ainsi, elles mettent leur communauté au centre de leurs actions et c'est tout à leur honneur. Je les en remercie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est avec fierté que je salue ces partenariats pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue; ils permettront non seulement d'assurer le maintien de la prestation de services, mais aussi de la maximiser. Que ce soit le regroupement d'un service incendie, le partage d'un équipement ou encore la réalisation d'une étude, chaque initiative compte et contribue à améliorer la qualité de vie au sein des collectivités et la vitalité de ces dernières, comme en témoignent ces projets. »

Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Félicitations aux municipalités et à la MRC de Témiscamingue pour la réalisation de ces projets de coopération intermunicipale; elles assurent ainsi le maintien et la maximisation de la prestation de services à leur population. La coopération est un gage de succès. Des liens solides de confiance s'établiront entre les organisations et les intervenantes et intervenants, au bénéfice de tout le Témiscamingue. La voie est tracée pour de futures ententes. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les municipalités de ma circonscription. Ces partenariats relatifs à différents services municipaux sont un bel exemple de la solidarité de nos municipalités, en plus d'être essentiels pour la vitalité de notre région et l'occupation de notre territoire. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Fait saillant :

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils peuvent consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

Fonds régions et ruralité Volet 4 - Soutien à la vitalisation

et à la coopération intermunicipale Dix projets de coopération intermunicipale en Abitibi-Témiscamingue Du 1er avril 2022 au 27 septembre 2023 Promoteur Description du projet Aide financière MRC de Témiscamingue Entente intermunicipale en comptabilité avec la Municipalité de Laverlochère-Angliers. 192 050 $ Municipalité de Béarn Développement de services et d'expertise pour le volet entretien et réparation de réseaux avec la Municipalité des cantons unis de Latulipe-et-Gaboury, les municipalités de Laverlochère-Angliers, de Lorrainville, de Notre-Dame-du-Nord, de Saint-Bruno-de-Guigues et de Saint-Eugène-de-Guigues, et la Municipalité de la paroisse de Saint-Édouard-de-Fabre. 147 881 $ Municipalité de Fugèreville Étude d'opportunité de regroupement ou d'ententes intermunicipales entre les services de sécurité incendie participants pour assurer la viabilité et la qualité des services avec la Municipalité du canton de Guérin, les municipalités de Laforce, de Moffet, de Rémigny, de Saint-Eugène-de-Guigues et de Laverlochère-Angliers, la Municipalité des cantons unis de Latulipe-et-Gaboury et la Ville de Belleterre. 19 398 $ Municipalité de la paroisse de Saint-Marc-de-Figuery Partage des services d'une officière ou d'un officier municipal en bâtiment et en environnement avec la Municipalité du canton de Launay, la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier et les territoires non organisés de Lac-Chicobi et de Lac-Despinassy, administrés par la MRC d'Abitibi. 145 793 $ Municipalité de Lorrainville Entente relative au camp de jour avec les municipalités de Béarn, de Duhamel-Ouest, de Laverlochère-Angliers, de Saint-Bruno-de-Guigues et de Saint-Eugène-de-Guigues, et la Municipalité de la paroisse de Saint-Édouard-de-Fabre. 196 276 $ Municipalité de Taschereau Desserte en sécurité incendie avec la Municipalité du canton de Launay. 191 498 $ Régie intermunicipale de la sécuritéincendie du Témiscamingue (RISIT) Bonification d'une entente relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale avec l'ajout des municipalités des cantons de Guérin et de Nédélec, et la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord. 250 000 $ Ville de La Sarre Étude d'opportunité pour la mise en commun de ressources en sécurité incendie avec les municipalités de Dupuy et de Gallichan, la Municipalité de la paroisse de Sainte-Hélène-de-Mancebourg, la Ville de Duparquet et la Régie intermunicipale d'incendie de Roussillon. 26 122 $ Ville de La Sarre Étude d'opportunité pour la mise en commun de services et de ressources avec la Ville de Macamic. 64 095 $ Ville de Macamic Diagnostic quant au regroupement de la collecte et du transport

des matières résiduelles sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest avec l'ensemble des municipalités de la MRC d'Abitibi-Ouest et le territoire non organisé de Rivière-Ojima. 26 316 $ Total 1 259 429 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Septembre 2023

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Dominique Parent-Manseau, Attachée politique régionale, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 354-6169; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746