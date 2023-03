Fonds régions et ruralité - Appel de projets 2023-2024 pour la région de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, invitent les organismes et les promoteurs à proposer leurs initiatives dans le cadre du nouvel appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Celles-ci devront notamment avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté (MRC) et répondre à une des trois priorités régionales de l'Outaouais. Ces dernières sont :

Favoriser un développement fort et durable des communautés fondé sur la solidarité et sur un arrimage robuste des milieux ruraux et urbains;

Favoriser la résilience face aux changements climatiques en assurant un développement durable;

Développer l'économie et améliorer la position concurrentielle par rapport à la situation frontalière par l'innovation et la diversification.

Les organismes et les entreprises admissibles peuvent déposer une demande d'aide financière sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) jusqu'au vendredi 28 avril 2023.

« Ce volet du FRR me rend très fière, car il s'agit d'un véritable incubateur pour les initiatives régionales. C'est un outil précieux qui donne aux élues et élus les moyens d'appuyer des projets mobilisateurs sur leur territoire. Ainsi, ils contribueront à le dynamiser et c'est toute la population qui profitera des bienfaits. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Une fois de plus, les partenaires de l'Outaouais ont l'occasion de soumettre leur projet afin de répondre aux priorités régionales de développement de la région ciblées par les élues et élus. Ces initiatives génèrent des retombées positives pour les citoyennes et citoyens d'ici, en plus de satisfaire un besoin concret dans nos milieux de vie. Je remercie le comité régional de sélection de projets - composé des préfètes et préfets des quatre MRC de la région et de la mairesse de la Ville de Gatineau -, que je préside, pour le travail de préparation du présent appel de projets ainsi que l'analyse qui en découle. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le volet Soutien au rayonnement des régions du FRR est une belle occasion de mettre en place des projets qui répondent à des enjeux communs de la région de l'Outaouais et font valoir ses spécificités. Les MRC et la Ville de Gatineau partagent plusieurs priorités qui tiennent compte des besoins de leurs communautés respectives. Ce fonds nous permet de travailler ensemble, en collaboration avec les partenaires du milieu, dans le but d'atteindre les résultats escomptés en matière de développement de l'Outaouais. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous abordons ce nouvel appel de projets puisqu'il nous permettra de découvrir de très belles initiatives. »

Benoit Lauzon, président de la Conférence des préfets de l'Outaouais et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

