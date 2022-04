Fonds régions et ruralité - Appel de projets 2022-2023 pour Laval

LAVAL, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, ainsi que le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, invitent les organismes et les promoteurs à déposer leur demande dans le cadre de l'appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Pour 2022-2023, une somme de 1 954 801 $ a été octroyée par le gouvernement du Québec afin d'appuyer des projets structurants répondant aux neuf priorités de développement déterminées par les élus municipaux et régionaux lavallois. Les initiatives soumises devront notamment avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté (MRC).

Les organismes admissibles ont jusqu'au 27 mai 2022 pour déposer une demande d'aide financière sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Citations :

« Une fois de plus, les gens de Laval ont l'occasion de soumettre leurs projets afin de répondre aux priorités régionales de développement. Je les invite à le faire en grand nombre afin de générer des retombées positives pour les citoyennes et les citoyens d'ici. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je remercie le comité régional de sélection de projets, composé du maire de Laval et de conseillères et de conseillers, pour le travail d'analyse des demandes qu'il fera et celui qu'il a fait. D'ailleurs, l'année dernière une somme de plus de 830 000 $ a été accordée pour la réalisation de sept initiatives. »

Benoit Charette, ministre responsable de la région de Laval

« Les Lavalloises et les Lavallois débordent de bonnes idées pour améliorer la qualité de vie de leur communauté. J'en profite pour les remercier, car ils contribuent grandement au dynamisme de notre région. Je suis certain qu'une fois de plus, ils seront très imaginatifs et proposeront de beaux projets. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« Ce programme est un outil important pour stimuler le développement de notre belle région. Cet appel de projets nous permettra de réaliser plusieurs projets structurants qui feront rayonner la Ville de Laval. Je joins ma voix à celle de mes collègues pour inviter nos organismes à soumettre leurs idées. »

Stéphane Boyer, maire de Laval et coprésident du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

Le FRR donne un nouvel élan au développement local et régional, à l'innovation, à la coopération intermunicipale ainsi qu'à l'occupation et à la vitalité des territoires. Il est doté d'une enveloppe totalisant près de 1,3 milliard de dollars sur cinq ans.

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR contribue à réaliser des projets porteurs pour Laval, et ce, en fonction des priorités régionales de développement.

Les neuf priorités sont les suivantes :

Réaménager les quartiers tout en stimulant la création et le maintien de milieux de vie sains, sécuritaires, attrayants et à l'échelle humaine;



Stimuler la vitalité sociale dans une perspective d'intégration et d'inclusion des personnes;



Assurer une vigie permettant la collecte et la diffusion des données en matière de développement social à Laval;



La culture, pilier indissociable d'un développement régional durable;



Un écosystème culturel professionnel pluriel, innovant, pérenne et qui œuvre en synergie;



Une culture qui rayonne à Laval et au-delà de ses frontières;



Le développement stratégique des infrastructures culturelles sur le territoire;



Favoriser l'émergence d'initiatives structurantes qui participent au déploiement d'un pôle d'innovation au centre-ville et stimuler la croissance des entreprises et de la communauté entrepreneuriale dans son ensemble;



Une ville écoresponsable et résiliente - la stratégie lavalloise de lutte aux changements climatiques.

Liens connexes :

Pour des informations générales sur le volet Soutien au rayonnement des régions du FRR : https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/presentation/.

Pour soumettre une demande en ligne : https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/faire-une-demande/.

Pour contacter la Direction régionale de Laval et des Laurentides du Ministère : 450 569-7646, poste 81500, ou [email protected].

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438 777-3777; Reine Côté, Attachée politique, Bureau du député de Sainte-Rose, 450 963-8272; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746