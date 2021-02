Fonds régions et ruralité - Aide financière pour des projets locaux de vitalisation : les organismes ont jusqu'au 15 février pour soumettre une initiative

QUÉBEC, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) tient à rappeler qu'un appel de projets est en cours jusqu'au 15 février dans le cadre de l'Aide financière pour des projets locaux de vitalisation.

Ce soutien financier, qui peut atteindre jusqu'à 50 000 $, permettra d'agir dans les milieux qui présentent de grands défis économiques. Ainsi, les initiatives soutenues devront être réalisées dans une municipalité locale admissible où l'indice de vitalité économique (IVE) est faible.

Le Ministère invite les municipalités, les régies intermunicipales, les communautés autochtones et le Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, les entreprises d'économie sociale et les coopératives, les organismes à but non lucratif ainsi que les organismes des réseaux du milieu de l'éducation à déposer un projet.

Grâce à l'Aide financière pour des projets locaux de vitalisation, des initiatives peuvent être financées sur le territoire d'une municipalité locale non couvert par une entente de vitalisation.

Le taux d'aide maximal est déterminé selon le quintile de l'IVE associé à la municipalité locale où se déroule le projet.

La liste complète des municipalités locales admissibles est disponible sur le site Web du MAMH.

Pour déposer une demande, les organismes admissibles doivent utiliser le formulaire disponible dans la section Axe Vitalisation sur la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité et l'acheminer à leur direction régionale du MAMH.

