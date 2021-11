Fonds régions et ruralité - 739 000 $ pour un motel industriel agricole dans la MRC des Basques

TROIS-PISTOLES, QC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, sont fières d'annoncer la concrétisation d'une entente de 739 000 $ avec la MRC des Basques pour la création d'un motel industriel agricole, une première dans la région.

L'achat d'une terre agricole permettra aux producteurs de légumes et de petits fruits d'en louer des parcelles. Les locataires auront accès à de la machinerie, à des bâtiments ainsi qu'à du soutien et à de l'entraide de la part de la communauté du motel. L'initiative vise entre autres à faciliter l'établissement de nouveaux producteurs dans la MRC, à augmenter l'autonomie alimentaire et à pallier la demande croissante en petits fruits régionaux par les transformateurs et les distributeurs.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 587 000 $, provenant du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). Quant à lui, l'apport de la MRC des Basques totalise 152 000 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour ça que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! L'investissement annoncé aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par ce créneau. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Ce projet correspond parfaitement à ce qui caractérise la MRC des Basques. En misant sur la relève agricole, l'établissement de nouveaux producteurs et la transformation agroalimentaire, le développement de ce domaine en sera assurément accru. Le Bas-Saint-Laurent gagnera à avoir une agriculture de proximité, accessible et qui favorise la coopération! »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureux que ce projet se concrétise au bénéfice de nos agriculteurs. Cette initiative répond à de réels besoins, en offrant des outils précieux à notre relève agricole. Notre gouvernement s'assure ainsi à nouveau d'offrir un levier supplémentaire dans l'objectif de faire émerger de nouveaux projets agricoles. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Notre monde change. Les paradigmes d'hier se modifient. Il est important d'ajuster notre offre à la mouvance des valeurs qui motivent notre monde. L'initiative du motel agricole s'inscrit dans cette mouvance. Elle veut s'associer à l'intérêt d'une génération montante vers des valeurs plus tangibles comme la terre, l'environnement, l'autonomie alimentaire, la saine nutrition et toutes ces vérités oubliées des dernières années. Notre prétention à la MRC des Basques est de canaliser la volonté de ceux et celles qui veulent s'engager dans cette voie et de faciliter leurs démarches. »

Denis Bertin, préfet de la MRC des Basques

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

