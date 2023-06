Fonds régions et ruralité - 600 000 $ pour le projet Innovation X Mont-Tremblant dans la MRC des Laurentides

MONT-BLANC, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 600 000 $ avec la MRC des Laurentides pour le projet Innovation X Mont-Tremblant.

Ce dernier vise à créer un centre de prototypage et d'accélération pour les entreprises en démarrage liées aux domaines du sport et du bien-être. Ces jeunes entreprises seront accompagnées pour développer des solutions innovantes et pourront notamment s'associer à des athlètes qui fréquentent les événements sportifs d'envergure régionale, nationale et internationale. La MRC des Laurentides servira de laboratoire à ciel ouvert pour tester tous ces prototypes et services.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 500 000 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC des Laurentides totalise, quant à elle, 100 000 $.

Citations :

« Je suis très fière que la Corporation de développement économique de la MRC, la Ville de Mont-Tremblant, le MT Lab, le Living Lab Laurentides, Tourisme Laurentides ainsi que tous les autres partenaires du projet Destination touristique intelligente s'associent à la MRC des Laurentides et à notre gouvernement pour appuyer ce projet rassembleur. Nous sommes tous unis pour soutenir nos entreprises et la pratique de loisirs, pour laquelle notre région se démarque tant! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie permettra à la MRC de se positionner favorablement comme incubateur d'entreprises. Je souhaite que de nombreuses idées novatrices se concrétisent grâce à ce projet! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Alors que le volet "signature" mise sur un parc d'affaires nature qui regorge d'attraits, le volet "innovation" propose aux entreprises émergentes le terrain de jeu idéal pour développer et tester de nouveaux produits liés au sport et au bien-être. Nous désirons miser sur la synergie entre notre stratégie "signature" et notre stratégie "innovation". Ainsi, l'ADN plein air de la MRC des Laurentides sera ancré aussi bien dans le monde des affaires et du tourisme qu'auprès de la population qui y habite ou qui rêve de s'y établir. Nous tenons à souligner l'apport des nombreux partenaires du milieu, financiers et de l'écosystème de l'innovation qui se joignent à ce projet porteur pour la région. »

Marc L'Heureux, préfet de la MRC des Laurentides

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

