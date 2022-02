Fonds pour les femmes en science - La Faculté des sciences de l'UQAM attribue cinq importantes bourses

MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la Journée internationale des femmes et des filles de science du 11 février prochain, la Faculté des sciences de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) est heureuse de dévoiler le nom des premières boursières du Fonds pour la rétention et la réussite des femmes en science, le Fonds pour les femmes en science et d'annoncer la tenue d'activités spéciales.

Cinq lauréates

Les cinq étudiantes récompensées sont : Mylène Arbour de la maîtrise en sciences de l'environnement; Élise Bouchard du doctorat en biologie; Johanna Andrea Martinez Villa du doctorat en biologie; Adele Danielle N'cho de la maîtrise en mathématiques et Rivellie Aimée Tchuisseu Tchepnkep du doctorat en sciences de l'environnement.

Plus de femmes en sciences : qu'y gagnerait-on ?

Cœur des sciences de l'UQAM - 8 février à 12 h - Gratuit - En ligne

Une réflexion sur les gains concrets d'une présence accrue des femmes en science, animée par Carine Monat, journaliste scientifique à la Télévision de Radio-Canada. Avec : Sophie Brière, Université Laval; Ève Langelier, Université de Sherbrooke; Vincent Larivière, Université de Montréal; Isabelle Marcotte, UQAM et Karen Messing, UQAM.

*Causerie réalisée avec le soutien de la Faculté des sciences de l'UQAM et du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, en collaboration avec l'Acfas.

Opération #PlusDEllesEnScience

Chaîne de solidarité sur les médias sociaux - 7 au 11 février

La Faculté des sciences invite le grand public à se joindre à une chaîne de solidarité. Il suffit de taguer ou de nommer des femmes scientifiques inspirantes afin de demander #PlusDEllesEnScience. Cette action menée dans les réseaux sociaux est l'une des nombreuses initiatives de la Faculté des sciences de l'UQAM afin de briser les stéréotypes.

Le Fonds femmes en science - Une initiative nécessaire

Créé l'an dernier avec la Fondation de l'UQAM, le Fonds pour les femmes en science, soutient et met de l'avant des étudiantes des cycles supérieurs qui doivent surmonter des embûches de toutes sortes apparues durant leur parcours scolaire, personnel ou professionnel. Des femmes qui deviennent ainsi des modèles pour leurs jeunes consœurs encouragées à leur tour à persévérer, à poursuivre et à terminer leurs études pour entamer une carrière en science.

« Grâce à ses bourses et à son programme de mentorat, la Faculté des sciences favorise l'accès des femmes à des formations de pointe en sciences physiques et naturelles, tout en contribuant à créer des modèles féminins inspirants pour la relève. Aujourd'hui plus que jamais, estime Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM, il est de notre devoir de stimuler l'intérêt des jeunes femmes pour les carrières scientifiques et de les accompagner tout au long de leur parcours. À l'UQAM, nous sommes convaincus que la science, comme la société, a tout à y gagner ! »

« Plusieurs femmes décident de faire de la recherche en science le cœur de leur vie professionnelle. Toutefois, la multiplicité des rôles du quotidien a souvent le dessus sur les aspirations de plusieurs d'entre elles. Devant ce défi, explique Normand Séguin, doyen de la Faculté des sciences, le milieu universitaire doit offrir plus d'opportunités de soutien. Notre Faculté met en place dans ce sens des initiatives comme le Fonds pour les femmes en science. Notre objectif : ouvrir les portes aux études supérieures à une génération de femmes déterminées. »

Les lauréates 2022

Pour sa première édition, la Faculté des sciences attribue cinq bourses dans trois catégories : Ambition, Leadership, Persévérance.

1- Bourse Ambition

Rivellie Aimée Tchuisseu Tchepnkep, doctorat en sciences de l'environnement

Née au Cameroun, Rivellie est une fille d'agricultrice devenue ingénieure agronome. Grâce à la bourse Erasmus Mundus elle poursuit des études de Master en Sciences internationales en développement rural dans plusieurs universités européennes. Maman de cinq enfants, elle vit maintenant au Canada où elle multiplie les collaborations dans le domaine l'environnement.

2- Bourse Leadership - Niveau maîtrise

Mylène Arbour, maîtrise en sciences de l'environnement

Après un baccalauréat en nutrition, Mylène s'inscrit au programme de maîtrise en sciences de l'environnement. Dans le cadre de son mémoire, elle collabore aux travaux de la Chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM. Ses recherches portent particulièrement sur les systèmes alimentaires et s'insèrent dans la démarche d'évaluation participative du volet alimentaire de Montréal en commun.

3- Bourse Leadership - Niveau doctorat

Élise Bouchard, doctorat en biologie

Élise est ingénieure forestière. Pendant ses études de maîtrise, ses recherches sur les écosystèmes forestiers se sont étendues à l'échelle du globe. Au doctorat, elle s'emploie à démystifier les secrets de l'eau d'érable. Élise est chroniqueuse à l'émission radiophonique Moteur de recherche diffusée sur ICI Première à Radio-Canada contribuant ainsi à démystifier la foresterie.

4- Bourse Persévérance - Niveau maîtrise

Adele Danielle N'cho, maîtrise en mathématiques, concentration mathématiques actuarielles et financières

Originaire de la Côte d'Ivoire, Danielle a commencé ses études universitaires en actuariat à son arrivée au Canada. Mère de trois enfants, elle poursuit ses rêves de carrière en se consacrant entièrement à la rédaction de son mémoire et travaille à réussir tous ses examens professionnels afin de devenir Fellow de l'Institut canadien des actuaires.

5- Bourse Persévérance - Niveau doctorat

Johanna Andrea Martinez Villa, doctorat en biologie

Écologiste végétale et ingénieure forestière d'origine colombienne, Johanna se demande comment les changements climatiques influencent la structure et le fonctionnement des forêts andines dans l'espace et le temps. Et, avec les forêts urbaines tropicales et tempérées comme laboratoire naturel, comment les humains modifient-ils le fonctionnement et la structure de différents types forestiers.

Pour en savoir plus sur les lauréates 2022

« Le parcours souvent atypique de nos premières boursières du Fonds pour les femmes en science est impressionnant. Nous souhaitons que ces bourses viennent propulser leur ambition, soutenir leur persévérance et encourager leur leadership. Elles sont cinq aujourd'hui et elles seront plus nombreuses encore dans quelques années à pouvoir profiter de ce soutien, souligne Isabelle Marcotte, vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences de l'UQAM. Nous sommes déterminés à poursuivre nos actions pour augmenter l'accessibilité des femmes aux études supérieures et leur donner toutes les chances de concevoir la science de demain. »

« La création du Fonds pour les femmes en science répond à un réel besoin de la part des étudiantes d'être soutenues dans leurs études aux cycles supérieurs, estime Michelle Niceforo, directrice générale de la Fondation de l'UQAM. C'est donc avec enthousiasme que la Fondation appuie cette initiative porteuse de la Faculté des sciences. En assurant la pérennité des bourses avec l'aide de généreux donateurs et donatrices, nous pourrons encourager de nombreuses autres scientifiques inspirantes comme les lauréates de cette année. »

Prochaines éditions

Au moins deux bourses seront attribuées annuellement à des étudiantes inscrites à temps plein dans l'un des programmes de la Faculté des sciences de l'UQAM. À la maîtrise, la bourse est de 6000 $ (correspondant aux frais de scolarité pendant 2 ans) et au doctorat, la bourse est de 9000 $ (correspondant aux frais de scolarité pendant 3 ans).

Pour en savoir plus sur les bourses offertes

Contribuer au Fonds

Pour appuyer la relève féminine en science, utilisez le formulaire de don en ligne sur le site de la Fondation de l'UQAM

