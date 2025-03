Fonds locaux d'investissement - Québec offre un répit supplémentaire aux entreprises québécoises touchées par les tarifs douaniers

VICTORIAVILLE, QC, le 10 mars 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce une mesure d'assouplissement pour le remboursement des aides financières accordées dans le cadre des Fonds locaux d'investissement (FLI) afin d'appuyer les entreprises touchées par les bouleversements liés aux tarifs douaniers.

Les municipalités régionales de comté (MRC), qui sont responsables de la gestion des FLI, pourront offrir aux entreprises un répit de six mois pour le remboursement de leur aide financière. Ce délai de paiement vient s'ajouter à ceux déjà autorisés par les politiques d'investissement des MRC. Précisons que certains projets sont financés de manière complémentaire par les FLI et les Fonds locaux de solidarité (FLS). Dans ces cas, le répit sera octroyé conjointement par les deux fonds.

Citations :

« Notre gouvernement a mis en place des outils flexibles, comme les FLI, pour appuyer les entreprises d'ici, qui jouent un rôle central dans la vitalité économique de nos régions. Cette mesure d'assouplissement fait partie des actions entreprises pour protéger nos PME et notre économie en ces temps incertains. On est présents pour les aider afin qu'elles continuent de créer de la richesse partout au Québec, et on demeure toujours à l'écoute de leurs besoins. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les États-Unis nous ont plongés dans une période d'incertitude sans précédent. Les services de développement des MRC offrent un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs, et cette mesure permettra de les soutenir via nos FLI et nos FLS. La force de notre économie repose sur la collaboration et la solidarité. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« C'est en période de turbulence économique que le mandat du réseau du Fonds de solidarité FTQ prend tout son sens. C'est pourquoi nous travaillerons avec le gouvernement du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, les MRC et les gestionnaires de FLS pour atténuer les répercussions des tarifs douaniers américains sur les PME partout au Québec. »

Éric Desaulniers, directeur général des Fonds locaux de solidarité FTQ

Faits saillants :

Les FLI, qui sont sous la responsabilité du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, sont administrés par 101 MRC au Québec. Cet outil se veut suffisamment souple pour répondre aux besoins de financement des entreprises afin de favoriser la réalisation de leurs projets de démarrage, d'amélioration, de transformation, de croissance et d'expansion ainsi que de relève entrepreneuriale.

Depuis leur création, les FLI ont contribué au développement économique du Québec en générant les retombées évaluées suivantes : près de 16 500 entreprises et entrepreneurs soutenus dans leur projet de démarrage, d'expansion et de relève entrepreneuriale; plus de 170 000 emplois créés ou maintenus; des investissements totalisant 644,1 millions de dollars.

Le réseau des FLS a été instauré par le Fonds de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en 1991. Les 98 FLS soutiennent notamment la réalisation de projets de démarrage, d'expansion et d'acquisition d'entreprises sur les territoires des MRC. Les entreprises ont ainsi accès à du financement par l'intermédiaire de spécialistes au service du développement économique local, soit dans les MRC ou les organismes délégués.

En 2017, le gouvernement du Québec a accordé 3,5 millions de dollars à la FQM pour faciliter et encourager l'implantation de FLS sur les territoires qui n'en disposaient pas. Depuis 2017, 26 FLS ont été créés et 25 d'entre eux ont bénéficié d'un apport financier de la FQM.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]