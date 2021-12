TORONTO, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Fonds Dynamique nomme Jason Gibbs comme cochef de l'équipe des actions productives de revenu. Cette nomination prend effet aujourd'hui. Professionnel accompli, M. Gibbs possède une longue et éloquente feuille de route au chapitre des actions nord-américaines. Sous réserve des inscriptions requises à titre de gestionnaire de portefeuille, il deviendra cogestionnaire de plusieurs fonds d'investissement le 1er janvier 2022.

Jason Gibbs, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, se joindra à Oscar Belaiche, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, à titre de cochef de l'équipe des actions productives de revenu, qui gère un actif de plus de 21 milliards de dollars pour Dynamique. Faisant partie des membres originaux de l'équipe, M. Gibbs a travaillé en étroite collaboration avec M. Belaiche pour élargir les connaissances et la portée de ce groupe, qui compte maintenant 25 membres. Durant ses années au sein de l'équipe, M. Gibbs s'est forgé une réputation de portefeuilliste exceptionnel et de mentor dévoué.

« La gestion légitimement active se trouve au cœur de notre démarche de placement. Voilà pourquoi nous sommes si heureux d'annoncer le retour de Jason Gibbs au sein de l'équipe des actions productives de revenu. Sa feuille de route enviable et sa longue expérience dans le domaine sont des ajouts bienvenus à l'équipe », déclare Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

« Je me réjouis de faire à nouveau équipe avec M. Gibbs et j'ai hâte de collaborer étroitement avec lui pour maintenir notre excellence en matière de placement tout en renforçant encore davantage les talents du groupe », affirme M. Belaiche.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des fonds négociés en bourse gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia.

MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca |Twitter : @DynamicFunds |

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

SOURCE Fonds Dynamique

Renseignements: Relations avec les médias: Alexandra Mathias, Communications, Gestion mondiale d'actifs Scotia, [email protected], 416-448-7044

Liens connexes

http://www.dynamic.ca