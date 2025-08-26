TORONTO, le 26 août 2025 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui l'inscription à la cote de la Bourse de Toronto de son tout nouveau FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique (symbole boursier : DXDU.U). Offert exclusivement en dollars américains, ce FNB vise à procurer aux investisseurs un potentiel de rendement après impôts attrayant ainsi que des gains en capital modérés.

« Alors que les différentiels de taux d'intérêt aux États-Unis continuent de stimuler la demande des investisseurs, nous sommes heureux d'étendre notre approche axée sur les obligations à escompte au marché américain et d'offrir aux investisseurs une stratégie de titres à revenu fixe différenciée, mettant en équilibre un potentiel de revenu et une gestion rigoureuse des risques », a déclaré Mark Brisley, chef de Fonds Dynamique.

Le DXDU.U investira dans un portefeuille diversifié à gestion active, composé principalement d'obligations de sociétés de qualité libellées en dollars américains. Ce FNB offrira une exposition non couverte au marché des obligations de sociétés américaines, donnant aux investisseurs accès à un ensemble d'occasions plus vaste et approfondi, avec un potentiel de revenus d'intérêts et de croissance du capital à long terme.

Le DXDU.U est géré par Marc-André Gaudreau, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, et l'équipe de crédit spécialisé, responsable de la gestion d'actifs liés au crédit de plus de 9 milliards de dollars (en date d'août 2025). Le mandat de l'équipe englobe les obligations de sociétés de qualité, les actions privilégiées, les obligations à rendement élevé et les prêts, ainsi que les stratégies de crédit alternatives et à taux variable.

Pour en savoir plus sur ce fonds et d'autres produits de Fonds Dynamique, rendez-vous au dynamique.ca.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Fonds Dynamique.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

SOURCE Fonds Dynamique

