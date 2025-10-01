TORONTO, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui le lancement du Fonds multi-alternatif PLUS Dynamique (DMAP). Ce nouveau fonds commun de placement alternatif liquide est une solution tout-en-un pour les investisseurs à la recherche d'un instrument de placement qui offre des rendements ajustés au risque attrayants tout en étant faiblement corrélé aux marchés traditionnels.

« Les conseillers et les investisseurs souhaitent obtenir une exposition diversifiée aux actifs alternatifs pour atténuer la volatilité du marché, à l'aide d'une solution pratique et accessible, d'expliquer Mark Brisley, chef de Dynamique. Le Fonds multi-alternatif PLUS Dynamique donne accès à une panoplie de structures du capital et de catégories d'actifs alternatifs dans le cadre d'une solution liquide offrant une diversification complète. Nous pensons que cette stratégie plurielle, qui tient compte des risques, peut générer à la fois des revenus et une croissance du capital dans diverses conditions de marché. »

L'objectif du Fonds multi-alternatif PLUS Dynamique est de générer des revenus et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un large éventail d'actifs (titres d'emprunt, options, produits structurés, actions et placements privés), puis en rajustant la répartition de ces actifs en fonction des conditions du marché.

Il est cogéré par Richard J. Lee (CPA, CA, CFA), vice-président et gestionnaire de portefeuille, ainsi que Nick Stogdill (CPA, CFA), vice-président et gestionnaire de portefeuille. Les deux cumulent plus de 35 ans d'expérience dans le segment des stratégies alternatives.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Dynamique.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

