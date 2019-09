Fonds Dynamique élargit sa gamme de produits spécialisés liquides en lançant le Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique

TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce le lancement du Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, son quatrième produit spécialisé liquide. Cette nouvelle solution axée sur le crédit utilise des stratégies de placement qui ne sont pas à la portée des fonds communs ordinaires.

« Notre gamme de produits spécialisés liquides a reçu un très bon accueil, ce qui nous ravit. Il s'agit d'une évolution toute naturelle pour nous, car nous possédons une vaste expérience dans la gestion de fonds communs traditionnels et de fonds de couverture destinés aux investisseurs canadiens », indique Neal Kerr, président et chef de la direction, Fonds Dynamique. Cette nouvelle solution s'ajoute à la gamme de produits spécialisés liquides qui a vu le jour récemment et qui comprend le Fonds de performance Alpha II Dynamique, le Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique ainsi que le Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique.

« Cette stratégie à rendement absolu non corrélé avec celui d'autres types placement aidera à combler les besoins en constante évolution des clients, surtout dans le contexte actuel. En effet, la conjoncture est marquée par de faibles taux d'intérêt et une volatilité accrue », ajoute M. Kerr.

Le Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique a pour objectif de maximiser le rendement absolu pendant un cycle complet du marché en prenant principalement des positions acheteur et vendeur diversifiées sur des titres de créance nord-américains. Il cherche aussi à atténuer la volatilité et le risque de taux d'intérêt tout en conservant une notation moyenne pondérée de « premier ordre ». Son gestionnaire, Marc-André Gaudreau, chef de l'équipe de crédit spécialisée de Dynamique, compte plus de 20 ans d'expérience pertinente et se trouve aussi à la tête d'un mandat analogue qui a été lancé en janvier 2014.

Pour en savoir plus sur les produits spécialisés liquides de Fonds Dynamique et sur la manière dont ils peuvent rehausser les portefeuilles des clients, rendez-vous à www.dynamique.ca/fondsspecialises.

Les placements dans les fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

SOURCE Fonds Dynamique

Renseignements: Centre des relations avec la clientèle, 1-800-268-8186, www.dynamique.ca; Relations avec les médias seulement : Alexandra Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, alexandra.mathias@scotiabank.com, 416-448-7044

Related Links

http://www.dynamic.ca