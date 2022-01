TORONTO, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui qu'elle étend sa gamme de produits à revenu fixe, afin d'offrir à ses clients plus d'options dans cette catégorie d'actif. Les trois nouvelles solutions de titres à revenu fixe sont les suivantes :

Fonds à revenu fixe mondial Dynamique

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Mandat privé durable de titres de créance Dynamique

« Les titres à revenu fixe demeurent une composante fondamentale de tout portefeuille, mais vu les pressions inflationnistes actuelles et le risque de hausse des taux d'intérêt qui se profile à l'horizon, les approches de placement traditionnelles pourraient ne pas répondre aux attentes en matière de revenu et de gestion du risque. Nous élargissons donc notre gamme de produits à revenu fixe gérés activement pour répondre à des besoins plus variés », explique Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Le Fonds à revenu fixe mondial Dynamique cherche à fournir un revenu et un potentiel de plus-value du capital au moyen d'un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe du monde entier. Le sous-conseiller du fonds est Payden & Rygel, l'une des plus grandes sociétés d'investissement indépendantes spécialisées dans les placements à revenu fixe en Amérique du Nord, gérant plus de 150 milliards $ US d'actifs.

Le Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique cherche à produire un revenu et, dans une moindre mesure, à faire croître le capital, tout en le protégeant et en maintenant la liquidité. Il investit surtout dans des titres à revenu fixe à court terme de qualité émis en Amérique du Nord. Le fonds utilise des stratégies de placement alternatives, y compris l'effet de levier, qui sera créé au moyen d'emprunts de trésorerie, de ventes à découvert et de contrats dérivés. Les gestionnaires de portefeuille Domenic Bellissimo et Bill Lytwynchuk de l'équipe des placements à revenu fixe de base de Dynamique sont à la barre du fonds. Ensemble, ils possèdent plus de 30 ans d'expérience dans les titres à revenu fixe.

Le Mandat privé durable de titres de créance Dynamique est une solution gérée activement et axée sur des thèmes multiples qui adopte une approche d'inclusion positive. Ce mandat vise à offrir un revenu et une croissance potentielle du capital grâce à un portefeuille diversifié, composé principalement de titres à revenu fixe nord-américains de qualité émis par des sociétés engagées dans le développement d'une économie durable. Il est géré par des portefeuillistes de l'équipe de crédit spécialisé et de l'équipe des placements à revenu fixe de base, qui combinent plus de 115 ans d'expérience dans l'industrie des placements.

Réduction des frais de gestion du Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique

Le 1er février 2022, les frais de gestion applicables aux séries A, F, H, FH et I du Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique seront réduits de 20 points de base. L'objectif de placement et les autres aspects du fonds ne changeront pas.

Pour obtenir plus de détails sur ces produits, rendez-vous à www.dynamique.ca. Pour en savoir plus sur notre approche active à l'égard des facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG), veuillez visiter cette page.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des fonds négociés en bourse gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca |Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements : Centre des relations avec la clientèle, 1-800-268-8186, www.dynamique.ca; Relations avec les médias : Alexandra Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, 416-448-7044, [email protected]