TORONTO, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Le gestionnaire des Fonds Dynamique, Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (le « gestionnaire »), a proposé aujourd'hui la fusion du Fonds de revenu de dividendes Dynamique (le « fonds dissous ») avec le Fonds de rendement stratégique Dynamique (le « fonds maintenu ») pour simplifier sa gamme de produits.

La fusion des fonds, qui sera effectuée avec report d'impôt le 14 juin 2024 ou autour de cette date, n'exige pas l'approbation des porteurs de titres, car elle répond aux exigences relatives aux fusions autorisées du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement. Le gestionnaire assumera tous les coûts associés à cette fusion.

Le comité d'examen indépendant a examiné les potentiels conflits d'intérêts liés à la fusion proposée. Il a donné son approbation au gestionnaire après avoir déterminé que la fusion produirait un résultat juste et raisonnable pour le fonds dissous et le fonds maintenu.

Pour en savoir plus sur ces fonds et les autres Fonds Dynamique, visitez le site Web de Fonds Dynamique .

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion mondiale d'actifs Scotia, nom commercial déposé de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., le gestionnaire du fonds. Elle offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2024. Tous droits réservés.

