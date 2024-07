Ces produits s'ajoutent à l'une des plus importantes gammes de FNB gérés selon une approche fondamentale active au Canada

TORONTO, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce le lancement de trois nouveaux fonds qui viennent élargir la gamme de fonds négociés en bourse (FNB) actifs Dynamique. Le FNB actif aurifère mondial Dynamique (DXAU), le FNB actif d'occasions minières Dynamique (DXMO) et le FNB actif immobilier Dynamique (DXRE) seront inscrits à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

« La gamme de FNB actifs de Fonds Dynamique est l'une des premières en son genre au Canada. Nous continuons par ailleurs à élargir notre offre de produits pour répondre à la demande croissante, souligne Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique. Ces nouveaux FNB procurent à nos clients des outils supplémentaires pour accroître la diversification de leurs portefeuilles en participant à des secteurs précis. »

FNB actif aurifère mondial Dynamique (DXAU)

Le FNB actif aurifère mondial Dynamique vise à générer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés aurifères de partout dans le monde. Il est géré par Robert Cohen, vice-président et gestionnaire de portefeuille, et Nawojka Wachowiak, gestionnaire de portefeuille, qui cumulent plus de 60 ans d'expérience, notamment dans le domaine des placements liés aux métaux et aux mines.

FNB actif d'occasions minières Dynamique (DXMO)

Le FNB actif d'occasions minières Dynamique cherche à produire une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés mondiales œuvrant dans l'exploration, l'exploitation et la production de métaux précieux, de métaux de base, de terres rares ou d'autres produits de base. Ce fonds est aussi géré par M. Cohen et Mme Wachowiak.

FNB actif immobilier Dynamique (DXRE)

Le FNB actif immobilier Dynamique vise à générer un rendement et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de sociétés de partout dans le monde offrant un potentiel de plus-value provenant de la détention ou de la gestion d'actifs immobiliers ou d'autres placements effectués dans le secteur immobilier. Il est géré par Maria Benavente, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, et Tom Dicker, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, qui ensemble comptent plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, principalement dans le secteur de l'immobilier.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion mondiale d'actifs Scotia, nom commercial déposé de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., le gestionnaire du fonds. Elle offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2024. Tous droits réservés.

