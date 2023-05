TORONTO, le 19 mai 2023 /CNW/ - Gestion d'actifs 1832 S.E.C., en tant que gestionnaire des Fonds Dynamique, annonce aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation des porteurs de titres, lors d'assemblées extraordinaires tenues le 19 mai 2023, pour fusionner certains fonds (les « fusions »). Les fusions entreront en vigueur le 16 juin 2023 ou vers cette date.

Les fonds communs mentionnés ci-dessous (chacun, un « fonds dissous ») seront fusionnés avec le fonds commun correspondant (chacun, un « fonds maintenu ») :

Fonds dissous Fonds maintenus Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique Fonds mondial tout-terrain Dynamique Mandat privé de répartition d'actif Dynamique Catégorie secteurs américains Dynamique

Plus de renseignements au sujet des fusions figureront dans les documents relatifs à l'assemblée qui ont été envoyés par la poste aux porteurs de titres et qui sont également disponibles à www.sedar.com et à www.dynamic.ca/fr/assemblees-extraordinaires.

Les placements dans les fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Ce communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs » au sens de tels énoncés en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fréquemment caractérisés par des mots comme « attente » ou des mots semblables, ou par des énoncés qui indiquent que certains événements ou certaines conditions « pourraient » avoir lieu ou « auront » lieu. Ces énoncés ne sont que des prévisions. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les estimations du gestionnaire en date d'émission de ces énoncés. Ils sont sujets à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire entraîner des différences considérables entre les événements ou les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers fortunés ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

