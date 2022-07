TORONTO, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce des changements au Fonds diversifié d'actif réel Dynamique. À partir d'aujourd'hui, le fonds est rebaptisé Fonds diversifié axé sur I'inflation Dynamique et les frais de gestion diminuent de 10 points de base pour l'ensemble de ses séries de détail ouvertes. Les objectifs et les stratégies de placement du fonds ainsi que son niveau du risque demeurent les mêmes.

Le Fonds diversifié axé sur I'inflation Dynamique est une solution gérée stratégiquement composée de multiples catégories d'actif et stratégies qui réagissent à divers facteurs liés à l'inflation. Ce fonds peut contribuer à préserver le pouvoir d'achat réel à long terme d'un portefeuille. Sa feuille de route longue de 17 années démontre sa capacité à naviguer à travers les divers cycles de marché.

