Fonds des pêches du Québec - Des aides financières de plus de 650 000 $ accordées à huit entreprises de l'Est-du-Québec

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce qu'une somme de 650 634 $ est octroyée pour la réalisation de huit projets innovants (voir l'annexe 1) de l'industrie des pêches et de l'aquaculture de l'Est-du-Québec. La contribution du gouvernement du Canada s'élève à 455 442 $ et celle du gouvernement du Québec, à 195 192 $. Ces aides généreront des investissements totaux de 1 786 771 $.

Le soutien aux projets visant la productivité, la compétitivité, la durabilité et l'adaptation aux aléas climatiques est une priorité pour le gouvernement du Québec, particulièrement ceux qui sont en lien avec le secteur des pêches et de l'aquaculture québécoise.

« Aujourd'hui, je suis très fière de confirmer que nous passerons dès cet automne à la prochaine étape des travaux du havre de Newport, une infrastructure portuaire si névralgique pour notre belle région. Avec cette annonce, combinée aux projets financés par le Fonds des pêches du Québec, notre gouvernement envoie une fois de plus un signal clair de son sérieux engagement à soutenir l'industrie de la pêche aux quatre coins du Québec. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le gouvernement du Québec est plus que jamais engagé à soutenir le développement et le dynamisme de nos régions côtières. Les entreprises des pêches et de l'aquaculture doivent innover afin de se démarquer dans un écosystème en mouvance et de rester concurrentielles. Je suis heureux de ce soutien accordé à des projets qui bénéficieront aux communautés de l'Est-du-Québec! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je félicite les entreprises qui font le choix d'adapter leurs pratiques pour être plus productives et respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, votre gouvernement leur donne l'élan nécessaire pour réaliser leurs ambitions. Les investissements que nous annonçons contribueront à atteindre leurs objectifs et à faire une différence dans leur milieu. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Le Fonds des pêches du Québec (FPQ) est un programme conjoint financé à 70 % par le gouvernement du Canada et à 30 % par le gouvernement du Québec.

et à 30 % par le gouvernement du Québec. Sa mise en place fait suite à la volonté du gouvernement du Québec d'avoir une enveloppe réservée au Québec, distincte de celle des provinces de l'Atlantique.

Depuis le lancement du FPQ, en avril 2019, ce sont 167 projets qui ont été approuvés par l'entremise de ce programme, pour un montant total de près de 25 millions de dollars.

Rappelons que les objectifs du Fonds sont : d'accroître la productivité et la compétitivité du secteur des pêches et de l'aquaculture québécois; de renforcer la capacité de l'industrie à s'adapter aux changements dans l'écosystème, y compris ceux liés aux changements climatiques, et d'apporter des réponses novatrices à leurs répercussions sur le secteur des poissons et des fruits de mer; de permettre au secteur des poissons et des fruits de mer de se démarquer par l'innovation pour offrir des produits de grande qualité et de source durable.



Fonds des pêches du Québec : www.fondspechesquebec.ca

Nom du requérant et description du projet Coût total du projet Subvention du FPQ Total MPO MAPAQ GASPÉSIE E. Gagnon et fils Acquisition d'une nouvelle ligne de transformation de homards, incluant des casseuses automatiques, ainsi que d'une nouvelle ligne d'emballage dotée de deux operculeuses, qui permettront de réaliser d'importants gains de productivité. 1 011 050 $ 99 999 $ 69 999 $ 30 000 $ 2973-1288 Québec inc. Acquisition et installation d'un système de surveillance Marentrack. 84 587 $ 76 129 $ 53 290 $ 22 839 $ Pêcheries Richard Desbois et 2973-0819 Québec inc. Acquisition et installation d'un système de surveillance Marentrack. 84 587 $ 76 129 $ 53 290 $ 22 839 $ Pêcheries Richard Desbois et 9459-7341 Québec inc. Acquisition et installation d'un système de surveillance Marentrack. 84 587 $ 76 129 $ 53 290 $ 22 839 $ Les Crustacés de Gaspé et 2973-0819 Québec inc. Acquisition et installation d'un système de surveillance Marentrack. 84 587 $ 76 129 $ 53 290 $ 22 839 $ Pêcheries J.E. Lelièvre et 9333-5925 Québec inc. Acquisition et installation d'un système de surveillance Marentrack. 84 587 $ 76 129 $ 53 290 $ 22 839 $ Kevin Caron et 9037-9868 Québec inc. Acquisition et installation d'un système de surveillance Marentrack. 77 786 $ 70 007 $ 49 005 $ 21 002 $ CÔTE-NORD Coopérative communautaire de Fruits de Mer de la Basse-Côte-Nord Acquisition d'un nouveau congélateur à saumure à contrôle informatisé. 275 000 $ 99 983 $ 69 988 $ 29 995 $ Total 1 786 771 $ 650 634 $ 455 442 $ 195 192 $

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected] ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Relations avec les médias Pêches et Océans Canada, Région du Québec, [email protected], 418-648-547