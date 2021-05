Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST) : la FCEI salue la baisse du taux de cotisation des employeurs pour 2022

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue la baisse prévue du taux moyen de cotisation au Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST). Par rapport à 2021, celui-ci diminuera de 0,10 $ pour s'établir à 1,67 $. La FCEI souligne la bonne gestion et l'évaluation prudente menée par la CNESST pour arriver à cette décision.

« Pour les entrepreneurs québécois, c'est une bonne nouvelle, surtout que ce qu'ils demandent en premier au gouvernement, c'est de s'attaquer au fardeau fiscal pour les aider à se relever. Le Québec est encore l'endroit où les taxes sur la masse salariale sont les plus élevées du Canada », explique François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

À cet égard, la FCEI affirme que la baisse du fardeau fiscal des PME est bénéfique tant pour celles qui sont encore affaiblies par la pandémie que pour celles qui souffrent des incidences de la pénurie de main-d'œuvre. Elle encourage donc le gouvernement du Québec à créer un environnement fiscal plus favorable à la croissance des entreprises.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le rapport de la FCEI intitulé Taxes sur la masse salariale : un obstacle à la croissance et à la compétitivité des PME.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

