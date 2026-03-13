Fonds d'innovation 2025 de la Fondation canadienne pour l'innovation - Près de 100 M$ du gouvernement du Québec pour propulser la recherche dans les universités et les hôpitaux universitaires

SHERBROOKE, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Sonia Bélanger, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Jean Boulet, annoncent l'attribution de près de 100 millions de dollars aux universités et aux centres de recherche affiliés du réseau de la santé.

Au total, 39 projets seront soutenus dans le but de permettre aux équipes de recherche de renforcer leurs capacités et de se doter d'équipements à la fine pointe de la technologie. Parmi ces projets, 31 sont portés par des établissements québécois, tandis que les 8 autres sont menés en collaboration avec des partenaires des autres provinces, ce qui confirme la place du Québec au cœur des collaborations de recherche à l'échelle canadienne.

Les projets issus des réseaux de l'enseignement supérieur font l'objet d'un investissement de 81 millions de dollars et ceux du ministère de la Santé et des Services sociaux, de 16 millions de dollars. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie contribuera, pour sa part, à hauteur de 540 000 $. À ces sommes s'ajoutent celles du gouvernement du Canada et des autres partenaires, portant l'investissement total dans les établissements du Québec à plus de 316 millions de dollars.

En renforçant leurs infrastructures de recherche, les universités et les centres hospitaliers du Québec disposeront d'outils encore plus performants pour relever les grands défis de notre époque, qu'il s'agisse de la transition énergétique, de l'électrification des transports, de l'amélioration des soins de santé ou de la transformation numérique.

Citations :

« Investir dans la recherche, c'est investir dans l'avenir du Québec. En modernisant nos infrastructures, nous permettons à nos chercheurs et à nos étudiants de repousser les limites du savoir, d'innover et de former la prochaine génération de talents scientifiques. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Par le financement, l'optimisation des équipements et la recherche en milieu hospitalier, nous investissons directement dans la santé et le mieux-être de toute la population. Soutenir nos infrastructures de recherche, c'est nous donner les moyens d'améliorer les soins, de mieux comprendre les maladies et d'offrir de meilleures perspectives aux patients. Cela démontre clairement la priorité que nous accordons à la santé des Québécois. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'innovation et la recherche sont au cœur de la prospérité du Québec. En soutenant ces 39 projets et en renforçant nos infrastructures de recherche, nous donnons à nos chercheurs et à nos établissements les moyens de développer des solutions concrètes aux grands défis de notre époque. Ces investissements contribuent à consolider notre économie du savoir et à positionner le Québec parmi les sociétés les plus innovantes. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Faits saillants :

Le Québec est le seul à s'être doté d'un processus indépendant de sélection et d'évaluation des projets soumis par les établissements québécois aux programmes de la FCI.

La participation du Québec au cofinancement des programmes de la FCI est une initiative conjointe du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du ministère de l'Enseignement supérieur (MES).

Les 39 projets québécois sont évalués et approuvés dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation : cofinancement du gouvernement du Québec aux programmes de la Fondation canadienne pour l'innovation. Par ce programme, les ministères du Québec (MES et MSSS) financent jusqu'à 40 % des coûts totaux admissibles de chaque projet.

Tous les projets soumis ont fait l'objet d'une évaluation scientifique coordonnée par le Fonds de recherche du Québec, suivi d'un examen de pertinence dans les ministères concernés.

Les projets acceptés seront inscrits au Plan québécois des infrastructures du secteur Recherche.

Liens connexes :

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Annexe 1 :

Financements du FI 25 par établissement du Québec

Projets financés au Fonds d'innovation 2025 de la FCI, impliquant des établissements du Québec

Établissement porteur Nombre de projets approuvés Montant du gouvernement du Québec (MES, MSSS et MEIE) Université de Sherbrooke 1 1 730 479 $ Université du Québec en Outaouais 1 578 300 $ Université Laval 5 9 541 477 $ Université de Montréal 6 25 193 291 $ Université McGill 10 37 940 503 $ École de technologie supérieure 3 4 324 212 $ Institut national de la recherche scientifique 3 7 071 717 $ Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 2 4 159 181 $ Sous-total Québec 31 90 539 160 $ Carleton University (Polytechnique Montréal) 1 1 291 400 $ Dalhousie University (UQAR) 1 183 597 $ McMaster University (U de Montréal) 1 500 000 $ Simon Fraser University (UQTR) 1 1 134 625 $ The University of British Columbia (U McGill) 1 3 095 084 $ The University of Western Ontario (U McGill) 1 601 274 $ Université d'Ottawa (UQAR) 1 1 059 119 $ University of Guelph (U McGill) 1 158 765 $ Sous-total à investir dans les établissements du Québec participant à de projets hors Québec 8 8 023 864 $ Grand total 39 98 563 024 $

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 581 993-5016, [email protected] ; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected] ; Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected] ; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, [email protected]