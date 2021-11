QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dix projets de la région du Nord-du-Québec obtiendront le soutien financier du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les projets retenus, qui touchent une grande variété de domaines, tels l'éducation, l'agriculture et le tourisme, représentent des investissements totaux de plus de 1,57 million de dollars.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 765 895 $ pour soutenir ces 10 projets. En tout, 32 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues.

Huit des projets nord-québécois s'inscrivent dans le volet A du FIN et visent donc à favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement. De ces initiatives, sept proviennent du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James et une du Nunavik. Les deux derniers projets, issus du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, sont de nature entrepreneuriale et se classent sous le volet B.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui a pour but de répondre en temps réel à des besoins prioritaires des communautés nordiques. Il est assorti d'une enveloppe totale de 11 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

« Le Plan d'action nordique 2020-2023 a déjà un impact positif sur la vitalité du Nord-du-Québec, et les promoteurs continuent de mettre la main à la pâte. Les 10 projets soutenus aujourd'hui grâce au Fonds d'initiatives nordiques participeront sans aucun doute à ce dynamisme. Plus de 1,57 million de dollars sont prévus en retombées en Eeyou Istchee Baie-James et au Nunavik ; il s'agit là de résultats concrets, comme prévu par notre Plan d'action nordique 2020-2021. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis heureux de constater aujourd'hui que le Plan d'action nordique 2020-2023 a déjà des effets positifs sur la vitalité du Nord-du-Québec. Grâce au Fonds d'initiatives nordiques, géré par la Société du Plan Nord, neuf projets diversifiés pourront contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de ce beau territoire en créant des opportunités économiques et en connectant davantage les communautés avec le reste du Québec. Il s'agit d'une excellente nouvelle ! »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La grande diversité des projets sélectionnés par le Fonds d'initiatives nordique démontre toute la vitalité et la diversité économique de la région du Nord-du-Québec. Cet appui permettra de soutenir concrètement des projets novateurs dont les retombées bénéficieront à toute la région. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Initiatives d'Eeyou Istchee Baie-James sélectionnées sous le volet A du Fonds d'initiatives nordiques, « Essor des communautés et conservation de l'environnement » :

L'organisme communautaire Chisasibi Eeyou Resource and Research Institute (CERRI) documentera, grâce à la participation de la communauté crie et de son savoir écologique, les impacts des changements climatiques sur les moyens de subsistance traditionnels cris. (Soutien accordé : 98 591 $)





La Ville de Chapais créera des outils promotionnels pour favoriser la rétention et l'attraction de citoyens en plus d'attirer les touristes avec une offre distinctive. (44 334 $)





créera des outils promotionnels pour favoriser la rétention et l'attraction de citoyens en plus d'attirer les touristes avec une offre distinctive. (44 334 $) Le Département du commerce et de l'industrie du Gouvernement de la Nation Crie étudiera les possibilités d'implanter un projet d'économie circulaire mettant de l'avant les secteurs économiques liés à l'utilisation traditionnelle des terres cries. (80 834 $)





La Nation crie de Waskaganish aménagera un sentier de marche et de vélo sécuritaire, en nature, pour favoriser l'activité physique. (101 576 $)





aménagera un sentier de marche et de vélo sécuritaire, en nature, pour favoriser l'activité physique. (101 576 $) La Coop de solidarité Mianscum d'Oujé-Bougoumou construira des infrastructures pour offrir des ateliers en forêt afin de favoriser la santé globale des membres de la communauté. (164 360 $)





Le Centre de services scolaire de la Baie-James (CSSBJ) diffusera des portraits de municipalités jamésiennes issus de l'Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et de formation des entreprises de la région Nord-du-Québec. Ils permettront de sensibiliser les décideurs et les organisations publiques, et ainsi de guider leurs actions. (12 700 $)





L'organisme Le Petit train inc. de Chapais, qui propose des activités de stimulation pour les tout-petits, fera l'acquisition d'un bâtiment pour élargir son offre de services et joindre un plus grand nombre de familles. (35 000 $)

Initiatives d'Eeyou Istchee Baie-James sélectionnées sous le volet B du Fonds d'initiatives nordiques, « Initiatives de nature entrepreneuriale »:

Le centre collégial de transfert de technologie Biopterre consolidera et diversifiera l'offre d'huiles essentielles de BoreA Canada, de Chapais, avec de nouveaux produits de niche issus de la forêt boréale. (100 000 $)





Le Réseau de communications Eeyou réalisera une étude de faisabilité pour implanter un centre de données sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James. (60 000 $)

Initiatives du Nunavik sélectionnées sous le volet A du Fonds d'initiatives nordiques, « Essor des communautés et conservation de l'environnement »:

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) offrira un microprogramme en mines arctiques et en environnement aux membres du sous-comité de restauration de la mine Raglan. Ils pourront ainsi acquérir les compétences nécessaires pour planifier constructivement la fermeture de la mine. (68 500 $)

