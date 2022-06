QUÉBEC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Six projets de la région du Nord-du-Québec obtiendront le soutien financier du Fonds d'initiatives nordiques (FIN) au terme du troisième appel de projets du programme. Les projets retenus, qui touchent une grande variété de domaines, comme le tourisme, la gestion des ressources humaines et le soutien à l'entreprenariat, représentent des investissements totaux de près de 1,2 million de dollars dans la région.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce aujourd'hui l'octroi de 559 769$ pour soutenir ces six projets. En tout, 29 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues.

Les projets nord-québécois sélectionnés s'inscrivent dans le volet A du FIN et visent donc à favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement. Un projet est issu du Nunavik et cinq d'Eeyou Istchee Baie-James.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui a pour but de répondre en temps réel à des besoins prioritaires des communautés nordiques. Il est assorti d'une enveloppe totale de 11 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

Citation :

« Je me réjouis du fait que le Fonds d'initiatives nordiques nous permette encore une fois de soutenir une série de projets diversifiés dans la région du Nord-du-Québec. Ce programme aura permis à 25 projets locaux de prendre leur envol depuis le lancement du Plan d'action nordique de notre gouvernement, en décembre 2020. Il s'agit de retombées concrètes sur le territoire nordique, représentant des investissements de près de 5,8 millions de dollars sur les territoires du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Plan d'action nordique 2020-2023 démontre une fois de plus qu'il a des effets concrets sur la vitalité du Nord-du-Québec. L'aide financière du Fonds d'initiatives nordiques contribuera à la réalisation de six projets variés qui émanent de la région. Je suis très heureux que nous puissions soutenir ces promoteurs qui font preuve d'innovation pour faire une différence dans leur communauté. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

Initiatives sélectionnées sous le volet A du Fonds d'initiatives nordiques, « Essor des communautés et conservation de l'environnement » :

Le camping municipal de Lebel -sur-Quévillon aménagera huit nouveaux terrains de camping trois services et deux nouveaux terrains avec installations de type prêt-à-camper. (100 000 $)

-sur-Quévillon aménagera huit nouveaux terrains de camping trois services et deux nouveaux terrains avec installations de type prêt-à-camper. (100 000 $) L'organisme de promotion régional de la Baie-James Attraction Nord embauchera une ressource spécialisée en gestion des ressources humaines pour soutenir les entreprises et les organisations dans le recrutement et la fidélisation de leur main-d'œuvre. (100 000 $)

La Société d'histoire régionale de Chibougamau étudiera le développement industriel de la grande région de la Baie-James afin de dresser une ligne du temps mettant en évidence le développement du territoire à partir de ses industries. (94 879 $)

étudiera le développement industriel de la grande région de la Baie-James afin de dresser une ligne du temps mettant en évidence le développement du territoire à partir de ses industries. (94 879 $) Radio Matagami rénovera un des locaux pour en faire la première galerie d'art en Eeyou Istchee Baie-James. (64 890 $)

rénovera un des locaux pour en faire la première galerie d'art en Eeyou Istchee Baie-James. (64 890 $) L'Association des femmes cries d'Eeyou Istchee offrira des ateliers de construction de campements traditionnels visant la réhabilitation d'une clientèle judiciarisée devant réaliser des heures de travaux communautaires. (100 000 $)

Le Centre d'études pour l'autonomie économique des Premiers Peuples et des Inuits, affilié à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), créera des outils d'accompagnement en entrepreneuriat adaptés à la culture inuite. (100 000 $)

Liens connexes :

