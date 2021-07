QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Vingt et un projets de la région de la Côte-Nord ont été sélectionnés à l'occasion du premier appel à projets de 2021 du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les projets retenus, qui touchent une grande variété de domaines, tels le tourisme, la protection de l'environnement et les services aux citoyens, représentent des investissements totaux de plus de 7,2 millions de dollars.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce aujourd'hui l'octroi de 1 919 772 $ pour soutenir ces 21 projets. En tout, 34 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle ont été choisies dans le cadre de cet appel.

Des projets nord-côtiers sélectionnés, 16 s'inscrivent dans le volet A du FIN et visent donc à favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement. Cinq autres projets, de nature entrepreneuriale, se classent sous le volet B.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui vise à répondre en temps réel à des besoins prioritaires des communautés nordiques. Il est assorti d'une enveloppe totale de 11 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

« Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui le soutien financier de 21 initiatives qui prennent racine sur la Côte-Nord, au nord du 49e parallèle. Chaque dollar accordé par la Société du Plan Nord pourrait engendrer des investissements de près de trois dollars dans la région. Il s'agit d'un important effet de levier qui mènera à des résultats concrets, comme prévu dans le Plan d'action nordique de notre gouvernement. Je souhaite également souligner l'enthousiasme des organismes et des entrepreneurs nord-côtiers, d'un bout à l'autre de la région, pour le Fonds d'initiatives nordiques. Vos idées novatrices participeront sans aucun doute à la vitalité du territoire nordique et de tout le Québec. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Initiatives sélectionnées sous le volet A du Fonds d'initiatives nordiques, Essor des communautés et conservation de l'environnement :

Le Comité ZIP de la rive nord de l'estuaire, qui couvre notamment le littoral de la MRC Manicouagan, réalisera un projet-pilote en implantant un marais filtrant artificiel comme solution écologique pour épurer les eaux usées rejetées dans l'estuaire du Saint-Laurent . (Montant accordé : 99 781 $)

. (Montant accordé : 99 781 $) Le Comité ZIP de la rive nord de l'Estuaire outillera également les municipalités sur son territoire en matière de protection de la biodiversité pour contrer les plantes exotiques envahissantes. (52 548 $)

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, qui couvre le territoire nord-côtier de l'ouest de Port-Cartier jusqu'à Blanc-Sablon , mènera la dernière phase de son projet d'acquisition de données et de connaissances sur le capelan et de restauration d'un site de fraie. (50 000 $)

jusqu'à , mènera la dernière phase de son projet d'acquisition de données et de connaissances sur le capelan et de restauration d'un site de fraie. (50 000 $) La Ferme du Rigolet de Tête-à-la-Baleine créera une parcelle de culture maraîchère pour fournir des légumes frais aux habitants de la Basse-Côte-Nord. (43 447 $)

du de Tête-à-la-Baleine créera une parcelle de culture maraîchère pour fournir des légumes frais aux habitants de la Basse-Côte-Nord. (43 447 $) L'Assemblée des MRC de la Côte-Nord mettra en place l'Espace régional d'accélération et de croissance Côte-Nord pour stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation dans différents créneaux économiques, dont la foresterie, les mines, l'énergie, l'agroalimentaire et l'aquaculture. (100 000 $)

La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka mettra en place un programme de suivi de l'intégrité écologique et de surveillance dans la réserve en y intégrant les préoccupations et savoirs des Innus de Pessamit. (99 403 $)

La Ville de Sept -Îles bonifiera les installations du parc Aylmer-Whittom tout en améliorant l'accès au site. (100 000 $)

-Îles bonifiera les installations du parc Aylmer-Whittom tout en améliorant l'accès au site. (100 000 $) Le Conseil des Montagnais de Natashquan établira un centre où seront offertes diverses activités culturelles, sociales, artistiques et sportives liées aux saines habitudes de vie. (500 000$)

des Montagnais de établira un centre où seront offertes diverses activités culturelles, sociales, artistiques et sportives liées aux saines habitudes de vie. (500 000$) Le Centre de dépannage du Parc Ferland de Sept -Îles engagera un employé qui aidera les bénévoles à optimiser le fonctionnement du magasin d'articles d'occasion pour une durée d'un an. (25 205 $)

-Îles engagera un employé qui aidera les bénévoles à optimiser le fonctionnement du magasin d'articles d'occasion pour une durée d'un an. (25 205 $) La SADC Manicouagan étudiera les possibilités de décontaminer des traverses de chemin de fer avec les mycotechnologies, soit des biotechnologies utilisant les champignons. (90 000 $)

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes se procurera les plans et les devis pour la construction d'un nouveau centre d'interprétation qui servira aussi de lieu d'accueil afin que le parc soit opérationnel pendant l'hiver. (77 160 $)

se procurera les plans et les devis pour la construction d'un nouveau centre d'interprétation qui servira aussi de lieu d'accueil afin que le parc soit opérationnel pendant l'hiver. (77 160 $) Le Conseil des Innus d'Unamen Shipu obtiendra de l'aide-conseil pour valider la préfaisabilité de son projet de Maison de la culture. (43 920 $)

des Innus d'Unamen Shipu obtiendra de l'aide-conseil pour valider la préfaisabilité de son projet de culture. (43 920 $) La Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan bonifiera son offre d'activités dans un cadre sécuritaire et avec le souci de protéger la biodiversité littorale, afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens. (320 672 $)

bonifiera son offre d'activités dans un cadre sécuritaire et avec le souci de protéger la biodiversité littorale, afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens. (320 672 $) Croisières Baie-Comeau embauchera un coordonnateur en muséologie et en tourisme culturel afin de concevoir et d'appliquer un plan de développement de l'offre touristique culturel dans la Manicouagan. (30 000 $)

embauchera un coordonnateur en muséologie et en tourisme culturel afin de concevoir et d'appliquer un plan de développement de l'offre touristique culturel dans la Manicouagan. (30 000 $) Le Conseil des Innus de Pakua Shipu créera un gîte le long de la rivière Saint-Augustin afin d'offrir de l'hébergement et un service de restauration aux touristes et à la population. (41 000 $)

des Innus de Pakua Shipu créera un gîte le long de la rivière afin d'offrir de l'hébergement et un service de restauration aux touristes et à la population. (41 000 $) La Ville de Fermont améliorera l'accessibilité et la sécurité des sentiers des monts Severson. (37 032 $)

Initiatives sélectionnées sous le volet B du Fonds d'initiatives nordiques, Initiatives de nature entrepreneuriale :

L'entreprise de confection de chaussures autochtones Atikuss de la communauté d'Uashat Mak Mani-Utenam souhaite implanter un économusée du mocassin en cuir perlé. Les fonds permettront de déterminer les aménagements nécessaires à leur boutique et à leur atelier pour y parvenir. (42 393 $)

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes souhaite développer une nouvelle stratégie marketing pour soutenir sa croissance. (23 288 $)

souhaite développer une nouvelle stratégie marketing pour soutenir sa croissance. (23 288 $) L'entreprise Expéditions Pirsuq de Baie-Comeau réalisera une étude de faisabilité technique et financière afin de finaliser son plan d'affaires et de structurer son offre de services touristiques. (2 750 $)

réalisera une étude de faisabilité technique et financière afin de finaliser son plan d'affaires et de structurer son offre de services touristiques. (2 750 $) L'entreprise Phytimpact, qui conçoit des produits cosmétiques et alimentaires aux propriétés thérapeutiques, étudiera la possibilité d'implanter une usine de transformation de petits fruits nordiques à Sept-Îles. (60 000 $)

La Troupe Chaud Bizz adaptera son spectacle Baie-Comeau , d'aventure et de culture pour respecter les mesures sanitaires en vigueur afin de le présenter à l'été 2021. (81 173 $)

