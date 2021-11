Fonds d'initiatives nordiques - 1,46 M$ pour 15 projets de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Quinze projets de la région de la Côte-Nord obtiendront le soutien financier du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les projets retenus, qui touchent une grande variété de domaines, tels que la pratique d'activités sportives, la revalorisation de résidus industriels ou la production bioalimentaire, représentent des investissements totaux de près de trois millions de dollars.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce aujourd'hui l'octroi de 1 459 816 $ pour soutenir ces 15 projets. En tout, 32 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues.

Des projets nord-côtiers sélectionnés, 11 s'inscrivent dans le volet A du FIN et visent donc à favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement. Quatre autres projets, de nature entrepreneuriale, se classent sous le volet B.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui a pour but de répondre en temps réel à des besoins prioritaires des communautés nordiques. Il est assorti d'une enveloppe totale de 11 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

« Le Fonds d'initiatives nordiques a encore une fois suscité l'enthousiasme des organismes et des entrepreneurs nord-côtiers. Ces 15 projets, issus des communautés de la Côte-Nord, auront un impact concret sur le terrain, comme prévu dans le Plan d'action nordique de notre gouvernement. Je suis très heureux d'annoncer leur soutien financier : les sommes accordées par la Société du Plan Nord produisent un effet de levier pour engendrer des investissements dans la région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Initiatives sélectionnées sous le volet A du Fonds d'initiatives nordiques, « Essor des communautés et conservation de l'environnement » :

L'organisme Archéo-Mamu Côte-Nord, en partenariat avec la communauté innue de Nutashkuan, mènera un projet de recherche afin d'étudier les liens entre un site funéraire archéologique de la Côte-Nord et les communautés innues de la région. (Soutien accordé : 100 000 $)

Le Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) adaptera les technologies d'élevage et de pollinisation pour la serriculture nordique, grâce à une espèce d'abeille indigène. (90 000 $)

En partenariat avec la Ville de Baie-Comeau , l'Association régionale de Pickleball de Baie-Comeau aménagera trois terrains intérieurs pour y pratiquer le tennis léger afin d'encourager l'activité physique. (99 450 $)

, l'Association régionale de Pickleball de aménagera trois terrains intérieurs pour y pratiquer le tennis léger afin d'encourager l'activité physique. (99 450 $) La Corporation de développement patrimonial, culturel et touristique de Natashquan (COPACTE) rajeunira son site Web et étendra son offre de services numériques pour propulser sa transformation numérique. (9278 $)

(COPACTE) rajeunira son site Web et étendra son offre de services numériques pour propulser sa transformation numérique. (9278 $) La Société d'aménagement et d'exploitation des parcs de Baie-Comeau aménagera un parcours d'hébertisme au parc Manicouagan et assurera la réfection du sentier situé dans le même secteur. (78 703 $)

aménagera un parcours d'hébertisme au parc Manicouagan et assurera la réfection du sentier situé dans le même secteur. (78 703 $) La Maison des familles de Baie-Comeau acquerra l'ancien presbytère de Baie-Comeau afin d'y aménager une salle psychomotrice pour les enfants de 0 à 5 ans. (210 000 $)

acquerra l'ancien presbytère de afin d'y aménager une salle psychomotrice pour les enfants de 0 à 5 ans. (210 000 $) La Nation naskapie de Kawawachikamach réalisera une politique de consultation et d'engagement naskapie et une politique minière naskapie afin d'encourager la transparence et la bonne communication dans ses relations extérieures. (55 000 $)

réalisera une politique de consultation et d'engagement naskapie et une politique minière naskapie afin d'encourager la transparence et la bonne communication dans ses relations extérieures. (55 000 $) Le club de vélo Norcycle rehaussera l'expérience des sentiers de vélo de montagne du lac des Rapides de Sept-Îles, tout en la rendant plus sécuritaire. (83 021 $)

Le centre d'action bénévole Le Virage, qui œuvre pour la sécurité alimentaire à Sept-Îles, étendra sa zone de services et élargira sa clientèle. (17 001 $)

La Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI) assurera rapidement la réfection de son bâtiment. (482 000 $)

La Corporation Ka Tshishpeuatk offrira la formation Développement des ressources humaines autochtones en environnement (formation BEAHR de l'organisme ECO Canada) à 12 membres de la communauté innue d'Ekuanitshit afin de répondre aux besoins des entreprises régionales. (100 000 $)

Initiatives sélectionnées sous le volet B du Fonds d'initiatives nordiques, « Initiatives de nature entrepreneuriale » :

L'entreprise Lefebvre Industri-AL développera un plan de commercialisation pour la mise en marché de son procédé innovant de recyclage des résidus des usines de production d'aluminium (99 605 $).

Englobe Corp. développera une méthode de traitement et de gestion des résidus de dragage contenant du tributylétain afin d'éviter leur enfouissement. (17 825 $)

La microbrasserie La Cayenne élaborera son plan d'affaires et planifiera son démarrage. (8 733 $)

L'entreprise Cadelli, de Baie-Comeau , concevra une méthode de revalorisation des résidus de la distillation du gin pour la création d'une nouvelle gamme de produits cosmétiques destinée aux distributeurs et aux professionnels. (9 200 $)

