Fonderie Horne - La FIM-CSN demande à Glencore de sortir de son mutisme

MONTRÉAL, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) estime que Glencore doit tout faire pour protéger la santé des travailleuses et des travailleurs ainsi que celle de la population de Rouyn-Noranda.

« Il est grand temps que Glencore publie un plan d'action détaillé et s'engage fermement à une réduction la plus grande techniquement possible dans l'air qui se retrouve aux abords de la Fonderie Horne », a déclaré Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN). Pour la FIM, l'annonce d'un investissement de 1,5 G$ aux employé-es de la fonderie est une bonne nouvelle, mais il faut maintenant dire ce qu'il sera possible de faire avec cet argent dans un échéancier précis, afin de rassurer la population et les employé-es de la fonderie.

La Fonderie Horne joue un rôle primordial dans l'économie, tant pour le cuivre que pour le recyclage des appareils électroniques. Elle doit donc continuer ses activités, mais pas à n'importe quelle condition. « Il faut viser un seuil réglementaire acceptable, mais exiger l'atteinte de 3 nanogrammes par mètre cube en quelques années serait équivalent à annoncer une fermeture. En effet, même si l'usine arrêtait demain matin, il resterait un minimum d'arsenic dans l'air qui sera très difficile d'éliminer rapidement », ajoute Louis Bégin.

Avec le temps, il est possible de mettre en place de nouvelles technologies qui font l'objet de recherches, comme celle qui vise à épurer le minerai avant de le fondre, de façon à faire baisser l'arsenic à la source. Ce procédé n'est toutefois pas fonctionnel dès maintenant et il faudra l'ajuster pour qu'il soit compatible avec l'ensemble de la filière industrielle.

