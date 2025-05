Fondaction transfère la gestion de son portefeuille d'entreprises québécoises cotées en bourse à Placements Montrusco Bolton inc.

MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - Fondaction annonce que la partie de son portefeuille des investissements en capital de développement gérée jusqu'ici par Corporation Fiera Capital est transférée à Placements Montrusco Bolton inc. Ce changement sera effectif en date du 5 mai 2025.

Fondaction a pris cette décision afin de continuer de bénéficier de l'expertise des membres de l'équipe de professionnels qui avait jusqu'ici la responsabilité de la gestion de cette partie de son portefeuille, composée de titres d'entreprises québécoises cotées en bourse, chez Corporation Fiera Capital et qui a choisi de joindre les rangs de Placements Montrusco Bolton inc.

Les autres mandats de gestion de portefeuille confiés à Corporation Fiera Capital demeurent inchangés.

Conformément à la législation et à la règlementation applicable, ce changement fera l'objet d'une déclaration et d'une mise à jour du prospectus qui sera disponible au fondaction.com/prospectus.php.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,99 milliards de dollars au 30 novembre 2024 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fondaction

