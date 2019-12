MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, à 00 h 01, et jusqu'à la fin de l'exercice financier se terminant le 31 mai 2020, Fondaction suspend l'acceptation des cotisations par montant forfaitaire.

Les cotisations par épargne systématique, c'est-à-dire par la retenue sur le salaire ou par débits préautorisés , ne sont pas touchées par cette suspension. L'épargne systématique est accessible en tout temps. Fondaction continuera d'accepter les cotisations par débits préautorisés, d'un montant maximal de 416 $ par mois. Les nouveaux actionnaires qui souhaitent bénéficier de ce mode d'épargne sont invités à communiquer avec Fondaction. Pour bénéficier de la retenue sur le salaire, le salarié doit demander à son employeur de l'y inscrire.

Afin de respecter le plafond qui lui est imposé, Fondaction prévoit limiter à 280 millions de dollars les nouvelles souscriptions pour son exercice 2019-2020.

La valeur et le rendement des actions de Fondaction fluctuent ; le passé n'est pas indicatif du futur. Avant d'investir et pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus à fondaction.com .

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 170 000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de plus de 1 200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fondaction

Renseignements: Julie Cailliau, Directrice adjointe, Développement corporatif et Affaires publiques, Téléphone : 514 525-5127, Mobile : 514 462-5512, Sans frais : 1 800 253-6665, poste 5127, Courriel : julie.cailliau@fondaction.com

Liens connexes

http://www.fondaction.com