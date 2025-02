Fondaction et le Fonds économie circulaire soutiennent Mechasys et sa technologie de traçage de précision dans le domaine de la construction

MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Prévenir les erreurs de construction contribue non seulement à économiser des ressources, mais aussi à réduire la quantité de matériaux destinés à l'enfouissement, ce qui diminue par conséquent les émissions de GES. Ces impacts positifs ont convaincu Fondaction, le Fonds économie circulaire (FEC) et RECYC-QUÉBEC de soutenir Mechasys, une entreprise montréalaise fondée en 2018.

Mechasys a conçu un appareil révolutionnaire capable de projeter en 3D les plans de construction directement sur le sol, les murs ou les plafonds d'un chantier. Compatible avec le BIM (Building Information Modeling), cet outil innovant facilite une collaboration fluide et renforce l'efficacité des différents corps de métier, depuis la mise en œuvre des fondations jusqu'à l'installation des murs et des systèmes mécaniques du bâtiment. La deuxième génération de projecteurs, FramR, a déjà démontré son impact au Québec et à l'international.

« Le traçage est une étape cruciale dans tous les projets de construction, souligne William St-Pierre, cofondateur et PDG de l'entreprise. Ce processus, avec les méthodes actuelles, est long et sujet à des erreurs, ce qui risque d'entraîner des corrections coûteuses et des retards dans les échéanciers. Grâce au financement de Fondaction et du FEC, ainsi qu'à la subvention de RECYC-QUÉBEC, nous disposons désormais des ressources nécessaires pour augmenter la production de notre nouvelle troisième génération de produit et de répondre à la demande croissante du marché international. »

Avec la flambée des coûts de la main-d'œuvre et des matériaux ces dernières années, la productivité demeure un enjeu crucial pour l'industrie de la construction. Dans ce contexte, Mechasys apporte des solutions concrètes à plusieurs défis majeurs du secteur, notamment en matière d'enjeux environnementaux. Son impact est significatif : non seulement son utilisation améliore la productivité, mais elle permet également de réduire la pression sur les ressources matérielles et de diminuer le volume des résidus de construction générés.

« Lorsqu'il s'agit d'appuyer une entreprise qui contribue à la transformation de l'économie et donner une impulsion à une équipe de direction dynamique qui a développé un produit innovateur répondant à un besoin réel, tant pour le marché local et international, on a le sentiment que la finance joue pleinement son rôle », précise Alain Longpré, chef adjoint, investissements d'impact et durables à Fondaction.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,99 milliards de dollars au 30 novembre 2024 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos du Fonds économie circulaire

Le Fonds économie circulaire investit et accompagne des entreprises québécoises innovantes dans le domaine de la circularité. Développé en 2021 en partenariat avec RECYC-QUÉBEC et la Ville de Montréal et géré par Fondaction Gestion d'actifs, le Fonds économie circulaire est le premier fonds de capital de risque de son genre au Canada ; il accélère la transition écologique et la réduction des émissions de GES au Québec.

À propos de RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez le site de la société.

À propos de Mechasys

Mechasys a développé une technologie révolutionnaire de réalité projetée, capable d'afficher des plans à l'échelle réelle avec une précision millimétrique. Associé à son écosystème logiciel, le projecteur de chantier accélère considérablement la livraison des projets, améliore la qualité du travail et renforce la documentation sur les chantiers. Cette innovation vise à combler le fossé entre la conception et la réalisation des bâtiments. Pour plus d'informations, consultez mechasys.ca

