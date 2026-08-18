Fondaction et la BDC investissent dans Icentia pour accélérer le déploiement d'une innovation québécoise en diagnostic cardiovasculaire

MONTRÉAL, le 18 août 2026 /CNW/ -- Fondaction et la Banque de développement du Canada (BDC) annoncent un investissement dans Icentia, une entreprise québécoise spécialisée en technologies médicales. Cette ronde de financement a été menée par Fondaction et la BDC, avec la participation d'investisseurs actuels, dont Investissement Québec, CIC Capital et le fonds Théodorus. Cet appui permettra d'accélérer le déploiement d'une technologie novatrice qui améliore la qualité et l'accès aux soins en cardiologie, tout en soutenant la croissance durable d'un fleuron québécois.

Icentia a développé CardioSTATMD, une solution de monitorage cardiaque ambulatoire de longue durée qui améliore la qualité et la rapidité de la détection des troubles du rythme cardiaque. Cette solution combine un enregistreur ECG à usage unique et des technologies d'analyse de pointe faisant notamment appel à l'intelligence artificielle. Cette innovation favorise l'identification précoce des anomalies cardiaques, contribuant ainsi à prévenir les complications qui y sont associées.

« Par cet investissement, nous soutenons une entreprise qui améliore concrètement l'accès à un diagnostic des arythmies et favorise une intervention plus rapide dans un contexte où la prévalence des maladies cardiaques est en hausse. Icentia se distingue également par sa gestion responsable du cycle de vie de ses appareils, notamment grâce au reconditionnement et à la réutilisation de composants de ses dispositifs médicaux. Cette approche permet de réduire l'empreinte environnementale et de rendre le suivi médical plus accessible à la population tout en créant de la valeur pour les actionnaires de Fondaction, » affirme Alain Longpré, chef adjoint, Investissements d'impact et durables chez Fondaction.

« Icentia illustre le potentiel des entreprises canadiennes qui transforment des technologies de pointe en solutions concrètes pour améliorer la vie des gens. Grâce à son expertise en diagnostic cardiovasculaire et à sa forte croissance commerciale, l'entreprise est bien positionnée pour accroître son impact au Canada et à l'international », déclare Louise Langevin, vice-présidente, Capital de croissance et transfert d'entreprise, BDC. « C'est exactement le type d'entreprise que notre équipe vise à accompagner à une étape importante de leur développement. Ce financement survient à un moment où Icentia franchit un jalon important : l'atteinte de l'autosuffisance financière et opérationnelle et une traction commerciale confirmée dans plusieurs marchés clés. »

Cet investissement permettra à l'entreprise d'accélérer son développement, d'accroître ses capacités opérationnelles et de répondre à une demande croissante pour des solutions de monitorage cardiaque plus accessibles. Il contribuera ainsi à élargir l'accès à un diagnostic rapide pour un plus grand nombre de patients, tout en soutenant la croissance d'une technologie québécoise à fort impact.

« Ce soutien conjoint de nos partenaires actuels, de BDC et de Fondaction nous permettra d'accélérer notre croissance et ainsi de rendre notre technologie accessible à un plus grand nombre de patients à travers le monde. Au-delà de l'appui financier, nous sommes fiers d'accueillir BDC et Fondaction et ainsi nous associer à nouveau à des organisations qui partagent notre conviction qu'il est possible de créer de la valeur économique au Québec et au Canada tout en contribuant positivement et durablement à la société. » explique Pierre Paquet, co-fondateur de Icentia.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4,5 milliards de dollars au 31 mai 2026 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de BDC, la banque des entrepreneur•es du Canada

BDC se centre sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises et leur offre du financement, des investissements et des conseils. En tant que banque de développement du Canada, nous soutenons aussi les entrepreneur•es qui ont des modèles d'affaires non conventionnels en travaillant avec un réseau de partenaires et contribuons au développement de marchés moins bien servis pour libérer leur potentiel économique. Notre mission est de bâtir des entreprises solides et résilientes qui stimulent la croissance économique du Canada. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et détient la certification B Corp. Pour en savoir plus, visitez bdc.ca ou rejoignez-nous sur les médias sociaux.

À propos de Icentia

Icentia est une société canadienne de technologies médicales qui développe des dispositifs médicaux et opère des laboratoires de diagnostic cardiaque au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle s'est engagée à améliorer le monitorage cardiaque et l'accessibilité pour les patients et les médecins, en offrant des solutions de pointe à des problèmes majeurs dans le domaine des tests médicaux.

SOURCE Fondaction

Information : Fondaction : Marie-Christine Fiset, Conseillère principale, Communication et relations publiques, [email protected]; BDC : Relations avec les médias, [email protected], 1 844 625-832; Icentia : Relations avec les médias, [email protected], 1 800 431-9148