Fonction publique, santé et éducation - Le SPGQ soumet une contre-offre au SCT en vue d'un accord avant la fin de l'année

QUÉBEC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) vient de soumettre au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) une proposition intersectorielle dans le cadre de ses négociations pour renouveler le contrat de travail. L'objectif est de dégager une voie de passage vers un accord avant la période des fêtes pour les 26 000 membres du syndicat travaillant dans la fonction publique, dans les cégeps et à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

Cette proposition fait suite à la proposition salariale du 6 décembre 2023 de Mme Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor. L'offre de 12,7 % sur cinq ans a été jugée inacceptable, ne répondant pas aux attentes de rattrapage salarial et de protection du pouvoir d'achat. En réaction, le SPGQ avait demandé une révision immédiate.

Bien qu'exprimant sa déception quant au manque d'ouverture de l'employeur, le SPGQ maintient son engagement envers le dialogue constructif et reste ouvert et prêt à négocier à tout moment. Sa volonté est de parvenir à un règlement satisfaisant, reflétant les aspirations et les besoins de ses membres. Malgré les défis actuels, le SPGQ reste optimiste quant à la possibilité de trouver des solutions équitables et constructives pour toutes les parties impliquées.

Rappelons que le SPGQ a déposé le 25 octobre 2022 au SCT son cahier de propositions syndicales pour ses membres de la fonction publique, des collèges et de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. Ce dépôt marquait le coup d'envoi des négociations visant à renouveler leur convention collective échue depuis le 31 mars 2023.

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 34 000 spécialistes, dont près de 25 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

