TORONTO, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Stephanie Wolfe, vice-présidente directrice et chef du marketing de Horizons ETFs Management (Canada) Inc., ainsi que l'équipe de FNB Horizons et des formateurs en finances personnelles se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement la campagne sur la répartition des actifs pour les REER.

FNB Horizons ouvre les marchés - Jeudi 25 janvier 2024

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers innovante qui offre l'une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits de FNB Horizons comprend un large éventail de solutions diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses situations de marché. FNB Horizons gère actuellement des actifs s'élevant à plus de 30 milliards de dollars et compte 120 FNB inscrits à la cote des grandes bourses canadiennes. FNB Horizons est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Financial Group, qui gère environ 710 milliards de dollars d'actifs répartis dans 19 pays et marchés.

SOURCE TSX Market Open Photo

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Jonathan McGuire, Vice-président, Communications, 416 640-2956