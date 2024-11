TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a annoncé aujourd'hui son intention de regrouper les actions de certains FNB (les FNB qui feront l'objet d'un regroupement) et de fractionner les actions du FNB BetaPro Gaz naturel haussier quotidien avec effet de levier (HND), comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.

Regroupements d'actions

Après la clôture des marchés le 27 novembre 2024 à la Bourse de Toronto (la « TSX »), les actions des FNB qui feront l'objet d'un regroupement seront regroupées en fonction du ratio (le « ratio de regroupement ») établi ci-dessous :

Nom du FNB faisant l'objet d'un regroupement Symbole Ratio de

regroupement FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes Haussier quotidien 2x HGD 1:12 FNB BetaPro Gaz naturel Haussier quotidien avec effet de levier HNU 1:12 FNB BetaPro Bitcoin inversé BITI. U/BITI 1:7 FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l'énergieMC Haussier quotidien 2x HED 1:6 FNB BetaPro S&P/TSX 60MC Haussier quotidien 2x HXD 1:5 FNB BetaPro Lingots d'or Haussier quotidien 2x HBD 1:4

Les actions des FNB qui feront l'objet d'un regroupement commenceront à être négociées sur une base postregroupement le 28 novembre 2024, date d'entrée en vigueur du regroupement.

Lors d'un regroupement d'actions, la valeur de l'actif net par action est augmentée selon le même ratio que le regroupement d'actions, de sorte que ce dernier n'a aucune incidence sur la valeur totale de l'action de l'investisseur. Le coût par action pour l'investisseur est également augmenté selon le même ratio que le regroupement d'actions, bien que le coût total demeure inchangé.

Aucune fraction d'action ne sera émise. Lorsque le regroupement donne lieu à une fraction d'action, le nombre d'actions postregroupement sera arrondi à l'action entière la plus près, dans le cas d'une fraction d'intérêt inférieure à 0,5, ou arrondi au nombre entier le plus près, dans le cas d'une fraction d'intérêt de 0,5 ou plus.

Fractionnement d'actions

Les actions de HND seront fractionnées en fonction du ratio (le « ratio de fractionnement »), comme indiqué ci-dessous. Les actions supplémentaires seront versées le 27 novembre 2024 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 26 novembre 2024. Les actions du FNB HND seront négociées sur la base d'un effet payable à l'ouverture de la TSX le 26 novembre 2024, jusqu'à la clôture de la TSX le 27 novembre 2024 inclusivement (la « période de facture exigible »). Les actions du FNB HND commenceront à être négociées en tenant compte du fractionnement le 28 novembre 2024.

Nom du FNB faisant l'objet d'un fractionnement Symbole Ratio de

fractionnement FNB BetaPro Gaz naturel Baissier quotidien inverse avec effet de levier HND 4:1

Lors d'un fractionnement d'actions, la valeur de l'actif net par action est diminuée selon le même ratio que le fractionnement d'actions, de sorte que ce dernier n'a aucune incidence sur la valeur totale de l'action de l'investisseur. Le coût par action pour l'investisseur est également réduit selon le même ratio que le fractionnement d'actions, bien que le coût total demeure inchangé. Les actionnaires du fonds HND à la date de référence auront le droit de recevoir des actions supplémentaires pour chaque action du fonds HND qu'ils détiennent à cette date, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Les procédures de négociation de facture exigible de la TSX s'appliqueront à la répartition des actions du fonds HND. Une facture exigible est un droit lié à des titres cotés en bourse faisant l'objet d'une opération stratégique sur le capital, comme ceux décrits ci-dessus. Les actions du fonds HND seront négociées sur la base de factures exigibles à partir de la date de référence jusqu'à la date de paiement inclusivement. Toutes les opérations exécutées à la TSX au cours de la période de facture exigible seront identifiées afin de garantir que les acheteurs d'actions du fonds HND touchent la part du fractionnement d'actions à laquelle ils ont droit. La date de rachat des factures exigibles devrait être le 28 novembre 2024.

Global X se réserve le droit d'annuler ou de modifier ces opérations stratégiques sur le capital si elle le juge approprié avant la date de prise d'effet du jeudi 28 novembre 2024.

Information aux actionnaires

Les actionnaires n'ont aucune mesure à prendre relativement à ces transactions. Les comptes de courtage des actionnaires seront automatiquement mis à jour pour tenir compte du regroupement et du partage des actions. Nous invitons les actionnaires qui ont des questions au sujet de l'incidence de ces opérations sur le capital à communiquer avec leur société de courtage.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 35 milliards de dollars en actifs sous gestion et 134 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Pour toute demande de renseignements : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]