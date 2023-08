MONTRÉAL, le 9 août 2023 /CNW/ - Au terme de deux ans de travaux, le Port de Montréal a officiellement mis en service son nouveau pont d'étagement au-dessus de la rue Notre-Dame Est dans le secteur Viau. Destinée à retirer près de 1500 camions du réseau routier local quotidiennement, cette nouvelle infrastructure permettra d'améliorer l'efficacité et la fluidité du transport des marchandises.

Offrant un lien direct entre les terminaux de vrac et les terminaux à conteneurs, le nouveau pont d'étagement inauguré par l'Administration portuaire de Montréal (APM) permettra aux camions sortant du port de Montréal de rejoindre directement la rue Dickson, puis l'avenue Souligny, en direction de l'autoroute 25. Ce faisant, près de 1500 camions pourront éviter quotidiennement d'emprunter la rue Notre-Dame. En plus de gains de temps pour les camionneurs, d'une plus grande fluidité de circulation des marchandises et d'une amélioration de l'efficacité des opérations portuaires, cette nouvelle infrastructure permettra de limiter les nuisances pour les résidents de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Consultations publiques et aménagements durables

Soucieuse de favoriser l'intégration harmonieuse dans le tissu urbain et de tenir compte des préoccupations des communautés avoisinantes, l'APM a suivi un processus rigoureux de consultation et d'information tout au long du projet. Au total, trois consultations publiques ont été tenues à des étapes clés de la planification du projet afin de définir les grandes orientations et de bonifier le concept. Rappelons également que cette nouvelle infrastructure présente de multiples caractéristiques écoresponsables, dont la gestion efficace des eaux de pluie avec noues drainantes, l'intégration de verre recyclé dans certains éléments de béton et la sélection d'un éclairage conforme aux normes de protection du ciel étoilé (Dark-Sky).

« Le nouveau pont d'étagement du Port de Montréal répond à des objectifs ambitieux tant du côté de l'efficacité opérationnelle que de la cohabitation avec les populations avoisinantes. Il permettra d'accroître la fluidité de la circulation des marchandises, tout en s'intégrant harmonieusement dans le paysage urbain et en proposant un design soigné », a déclaré David D'Amboise, vice-président à la gestion des actifs et la logistique portuaire de l'APM.

Un soutien précieux du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec

Ayant débuté en juin 2021, la construction du pont d'étagement représente un investissement total de 47,8 millions de dollars.

Pour mener à terme ce projet, l'APM a bénéficié d'un soutien financier de l'ordre de 6,7 millions de dollars accordé par le gouvernement du Québec pour la construction et la réfection d'infrastructures maritimes (Avantage Saint-Laurent). L'APM a également pu compter sur un appui financier du gouvernement fédéral dans le cadre du volet Infrastructures nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada, totalisant 7,7 M$.

Prochaines étapes

D'ici la fin de l'été, le projet sera complété par une intégration architecturale, un aménagement paysager comprenant de nombreux arbres ainsi qu'une composante artistique élaborée en collaboration avec la Fondation Molinari.

Le pont d'étagement mis en service est accessible aux camions par la route temporaire du Port vers la rue Dickson. Cette voie transitoire sera retirée une fois le prolongement du boulevard de l'Assomption et le prolongement de l'avenue Souligny terminés respectivement par la Ville de Montréal et par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Pour en savoir plus au sujet du pont d'étagement, consultez notre site web : Viaduc dans le secteur du terminal Viau (port-montreal.com)

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

