OTTAWA, ON, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La population canadienne est de plus en plus confrontée à des conditions météorologiques extrêmes sans précédent qui menacent les maisons et les moyens de subsistance, augmentent les factures d'épicerie, nuisent à la santé personnelle, font grimper les primes d'assurance et imposent des coûts importants dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement de l'économie. Bâtir une économie plus propre n'est pas seulement un impératif environnemental, c'est aussi une occasion économique. Prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques positionne le Canada comme un leader mondial de l'économie propre du XXIe siècle ce qui favorise la création de bons emplois tout en permettant aux familles canadiennes de réaliser des économies.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le Canada visera à réduire les émissions de 45 à 50 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2035, établissant ainsi une cible responsable et ambitieuse qui nous garde sur la voie vers une économie forte et carboneutre.

La cible de 2035 s'appuie sur la cible actuelle du Canada pour 2030, qui vise à réduire les émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005. En 2015, les émissions étaient prévues d'augmenter de 9 % par rapport aux niveaux de 2005 avant 2030. Aujourd'hui, nous avons réussi à infléchir la courbe. Grâce aux efforts de tous les Canadiens, notre économie continue d'afficher une croissance, alors que nous réduisons la pollution.

Les Canadiens ont rendu ces progrès possibles. Et le Canada est prêt à continuer sur cette lancée en attirant chaque année jusqu'à 25 milliards de dollars pour réduire les émissions, stimuler l'innovation et élargir l'accès à des options durables. La nouvelle cible établie pour 2035 assurera le maintien de l'élan du Canada vers une économie propre et durable d'ici le milieu du siècle.

À court terme, le Canada sollicitera des commentaires sur la façon d'aider les entreprises à tirer parti des possibilités économiques qui découlent de l'édification d'une économie verte. Il s'agira notamment de mobiliser un large éventail de partenaires et d'intervenants pour examiner le rôle que les technologies permettant de retirer définitivement le dioxyde de carbone de l'atmosphère peuvent jouer dans cette transition. Ce faisant, le Canada soulignera l'importance de cette série de technologies émergentes et explorera les avantages et les défis qui y sont associés, notamment la manière de maximiser leur potentiel économique.

La cible de 2035 a été définie en s'appuyant sur les meilleures données scientifiques disponibles, le savoir autochtone, les engagements internationaux en matière de changements climatiques, les consultations auprès des provinces et des territoires, et les avis d'experts. Elle orientera la prochaine décennie d'action climatique au Canada, tout en tenant compte des besoins de la population canadienne et de l'économie. Les mesures pour la lutte contre les changements climatiques que nous prenons aujourd'hui mèneront demain à une économie à faibles émissions de carbone, plus verte et plus prospère.

« Grâce au travail des Canadiens de toutes les régions du pays, nous réussissons à réduire notre pollution en la portant à son niveau le plus bas en plus de 27 ans, tout en faisant croître notre économie. Nous y parvenons en soutenant les industries qui créent des emplois pour les Canadiens, tout en mettant en place des mesures qui aident la population canadienne à réaliser des économies au quotidien. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer ces progrès. En nous projetant sur les trois prochaines décennies, cette cible nous permet de rester sur la bonne voie pour tenir la promesse faite à nos enfants et à nos petits-enfants, celle de leur laisser un monde sûr, durable, abordable et prospère. »

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité a prescrit un engagement à établir des cibles nationales de réduction des émissions pour cinq ans, dix ans à l'avance, afin d'atteindre la carboneutralité au Canada d'ici 2050. La cible de 2035 est la prochaine étape à franchir pour atteindre cet objectif important.

a prescrit un engagement à établir des cibles nationales de réduction des émissions pour cinq ans, dix ans à l'avance, afin d'atteindre la carboneutralité au d'ici 2050. La cible de 2035 est la prochaine étape à franchir pour atteindre cet objectif important. L'augmentation de la température mondiale atteint déjà 1,1 °C et elle ne cesse de monter. Pour limiter l'augmentation de la température mondiale entre 1,5 °C et 2 °C, comme convenu dans l'Accord de Paris et que l'écrasante majorité des experts du climat considèrent comme un élément fondamental, il faut réduire d'urgence et immédiatement les émissions de gaz à effet de serre.

et que l'écrasante majorité des experts du climat considèrent comme un élément fondamental, il faut réduire d'urgence et immédiatement les émissions de gaz à effet de serre. La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité exige que le gouvernement fédéral établisse une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2035 d'ici le 1 er décembre 2024 et publie le Plan de réduction des émissions pour 2035 d'ici la fin de 2029.

exige que le gouvernement fédéral établisse une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2035 d'ici le 1 décembre publie le Plan de réduction des émissions pour 2035 d'ici la fin de 2029. Tous les scénarios crédibles en matière de carboneutralité portent à croire qu'une quantité importante du dioxyde de carbone devra être retirée de l'atmosphère pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a reconnu trois façons dont l'élimination du dioxyde de cardon peut compléter les réductions directes des émissions : aider à réduire les émissions nettes à court terme, permettre d'atteindre des émissions nettes nulles à moyen terme, et atteindre des émissions nettes négatives à long terme.

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a reconnu trois façons dont l'élimination du dioxyde de cardon peut compléter les réductions directes des émissions : aider à réduire les émissions nettes à court terme, permettre d'atteindre des émissions nettes nulles à moyen terme, et atteindre des émissions nettes négatives à long terme. La Stratégie de gestion du carbone du Canada reconnaît la nécessité de l'adoption de solutions à grande échelle qui éliminent définitivement les émissions de l'atmosphère, car il est probable que des émissions résiduelles subsisteront malgré de vigoureux efforts d'atténuation, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'aviation et du transport maritime.

reconnaît la nécessité de l'adoption de solutions à grande échelle qui éliminent définitivement les émissions de l'atmosphère, car il est probable que des émissions résiduelles subsisteront malgré de vigoureux efforts d'atténuation, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'aviation et du transport maritime. Trente-cinq pour cent (35 %) des exportations de biens du Canada proviennent de secteurs industriels à forte intensité d'émissions et exposés au commerce, et jusqu'à 40 % des émissions nationales de gaz à effet de serre sont attribuables à la demande étrangère, soit environ trois fois plus que les États-Unis.

