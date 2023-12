Fitzrovia lance sa plateforme de gestion immobilière primée au Québec

Le plus grand développeur canadien de propriétés résidentielles locatives fait son entrée dans le marché montréalais

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Fitzrovia, le plus important développeur de propriétés résidentielles locatives au Canada et un gestionnaire immobilier de premier plan, est fier d'annoncer son entrée officielle sur le marché québécois avec deux propriétés situées à Montréal : Place Dorchester et Stanbrooke. L'entreprise ouvrira ses bureaux à Montréal au cours de la nouvelle année et prévoit étendre graduellement sa présence sur le marché.

En tant qu'entreprise intégrée verticalement, Fitzrovia utilisera son expertise pour optimiser l'expérience des résidents de ses propriétés en priorisant le service à la clientèle, la technologie et le design. Cette approche souligne la détermination de Fitzrovia à offrir une expérience de vie exceptionnelle aux résidents.

« Nous sommes présents sur le marché ontarien depuis 2017, où nous avons établi notre modèle de gestion immobilière. Maintenant, nous sommes fiers d'étendre notre plateforme primée au Québec », affirme Adrian Rocca, fondateur et chef de la direction de Fitzrovia. « Le Québec, et en particulier Montréal, est un marché important en pleine croissance pour Fitzrovia. Il est primordial pour nous d'avoir des gens sur le terrain, et nous sommes heureux d'annoncer que nous sommes en train d'établir un bureau au centre-ville de Montréal, dédié à offrir un service à la clientèle exceptionnel à nos résidents. Il s'agit d'un nouveau chapitre important dans l'histoire de Fitzrovia. »

Place Dorchester dans Shaughnessy Village

Construite en 1970, Place Dorchester compte 215 logements locatifs répartis sur 17 étages résidentiels. La propriété offre toute une gamme de commodités, dont un centre de conditionnement physique, une piscine intérieure sur le toit et un podium commercial de quatre étages de 36 000 pieds carrés. Place Dorchester est située dans le quartier dynamique de Shaughnessy Village, à Montréal, où les résidents pourront profiter d'un accès rapide au transport collectif et d'un éventail diversifié de commerces, boutiques et restaurants le long de la rue Sainte-Catherine.

Stanbrooke dans le Mille carré doré

Développé en 2018, Stanbrooke est un immeuble locatif qui compte 178 unités réparties sur 19 étages. Situé au centre-ville de Montréal, dans le quartier prisé du Mille carré doré, Stanbrooke bénéficie d'une grande connectivité avec le réseau de transport collectif et se trouve à distance de marche du centre-ville de Montréal, de plusieurs restaurants, d'attractions locales et de centres d'emploi remarquables. La propriété se trouve également à quelques pas de l'Université McGill et de l'Université Concordia.

Alexandre Galarneau-Micone, directeur principal et chef de Montréal chez Fitzrovia, a déclaré : « Nous sommes ravis d'apporter l'expertise de Fitzrovia en matière de gestion immobilière résidentielle à ces deux propriétés remarquables de Montréal. Cette expansion s'inscrit dans notre vision d'améliorer l'expérience de vie de nos résidents tout en contribuant à la croissance et à la vitalité du marché québécois. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à accroître notre présence à Montréal. »

Avec plusieurs reconnaissances à son actif dans l'industrie, notamment le Prix d'excellence du service à la clientèle, le Programme de développement locatif de l'année et les meilleures commodités de la Fédération des fournisseurs de logements locatifs de l'Ontario (FRPO), Fitzrovia se positionne comme un chef de file de l'industrie dans le domaine des propriétés résidentielles locatives. Des reconnaissances supplémentaires, notamment de la Meilleure conception de suite et du Meilleur service à la clientèle de la Building Industry and Land Development Association (BILD) témoignent également de l'engagement de Fitzrovia à l'égard de l'innovation et de la satisfaction des résidents.

L'expansion de Fitzrovia sur le marché québécois représente une étape importante pour l'entreprise et illustre son engagement à redéfinir l'expérience résidentielle locative à travers le Canada. Visitez Fitzrovia.ca pour en savoir plus ou suivez leurs dernières nouvelles sur Instagram et LinkedIn.

À propos de Fitzrovia :

Fitzrovia est un développeur et un gestionnaire de propriétés intégré verticalement axé sur les propriétés résidentielles locatives à Toronto et Montréal. Avec environ 8 500 unités achevées ou en cours de développement, dont Waverley, Parker, The Brixton et Liberty House, Fitzrovia est le plus grand développeur de propriétés résidentielles locatives au Canada. Fitzrovia s'associe à des institutions financières, des fonds de pension et des investisseurs privés qui privilégient les actifs générant des rendements à long terme. Fitzrovia met l'accent sur la gestion immobilière active et offre un service à la clientèle exceptionnel à ses résidents. L'approche axée sur le client de Fitzrovia signifie que toutes les décisions en matière de conception, de construction et de gestion sont ancrées dans la connaissance profonde de notre clientèle et l'objectif constant de dépasser les attentes de nos résidents. L'avenir de la vie locative est là. Visitez www.Fitzrovia.ca

