MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Fitzrovia, le plus important développeur de logements destinés à la location au Canada, est heureux d'annoncer l'acquisition de Le Smith et C-Lofts, deux immeubles d'appartements très haut de gamme situés dans le centre-ville de Montréal, à seulement quelques pas des campus des Universités McGill et Concordia. La société offrira un programme d'amélioration des immobilisations d'un montant de plusieurs millions de dollars dans les deux édifices afin d'offrir aux résidents l'expérience locative qui est la signature de Fitzrovia, notamment des commodités rehaussées, une hospitalité d'un niveau digne de l'hôtellerie et une gestion immobilière améliorée.

L’acquisition des propriétés Le Smith et C-Lofts par Fitzrovia ajoute plus de 700 appartements locatifs haut de gamme à son portefeuille croissant à Montréal. (Groupe CNW/Fitzrovia) La transformation du centre-ville de Montréal : L’investissement de Fitzrovia dans Le Smith et C-Lofts apportera aux résidents des commodités améliorées et un service client primé de la compagnie. (Groupe CNW/Fitzrovia) Fitzrovia fait l’acquisition des propriétés Le Smith et C-Lofts, qui sera suivi de l’implémentation d’un programme d’amélioration du capital de plusieurs millions de dollars afin d’améliorer les commodités et les espaces communs pour les résidents. (Groupe CNW/Fitzrovia)

"Avec des taux d'inoccupation historiquement bas et une augmentation croissante des demandes de logements générée par l'immigration, les jeunes qui font leur entrée sur le marché locatif et les personnes qui cherchent des habitations plus petites, Montréal a besoin d'une offre locative plus qualitative et nous pensons que notre approche opérationnelle de la location primée est la bienvenue dans la ville," a déclaré Adrian Rocca, chef de la direction et fondateur de Fitzrovia. "Nous investissons aujourd'hui dans le but de transformer ces immeubles grâce à des améliorations soigneusement planifiées, notamment de nouvelles commodités de classe mondiale et des programmes qui mettent l'accent sur les résidents, établissant ainsi une nouvelle norme pour la vie locative sur le marché montréalais."

Le Smith est un immeuble de 24 étages contenant 160 unités situé au 2100 Rue de Bleury, tandis que le C-Lofts est un immeuble de 22 étages contenant 157 unités situé au 375 Rue de la Concorde. Fitzrovia ouvrira également son siège social à Montréal, un espace récemment rénové d'une superficie de 1114,80 mètres carrés au cœur du centre-ville, plus précisément au 2001 boulevard Robert-Bourassa, au début de l'année 2025. Conçu par la vice-présidente du design intérieur de Fitzrovia, Bahar Joshan Poosh, le bureau agrandi accueillera l'équipe en expansion d'employés de Fitzrovia installée à Montréal afin de mieux servir les résidents locaux dans ses quatre communautés locatives, parmi lesquelles Stanbrooke sur les rues Stanley et Sherbrooke et Maddox Dorchester sur la rue Saint-Mathieu et le boulevard René-Lévesque.

À propos de Fitzrovia

Avec plus de 8800 unités achevées, acquises ou en cours de construction à Toronto et à Montréal, Fitzrovia est le plus important développeur de logements destinés à la location au Canada. Nous proposons au marché de l'habitation une offre locative de grande qualité dans toute la gamme des prix abordables, notamment nos communautés phares de Fitzrovia Collection, celles à la fois modernes et rétros de notre filiale Maddox et les logements étudiants de première classe de la communauté Waverley. Nous nous distinguons par notre modèle d'exploitation intégré verticalement dans le cadre duquel nous possédons et gérons l'ensemble du processus, de l'acquisition du terrain jusqu'à la conception, la construction, la location et la gestion primée des propriétés et des biens. Nous accordons la priorité à nos résidents et innovons sans relâche afin d'aller au-delà de leurs attentes avec une hospitalité, des commodités et un service à la clientèle de classe mondiale. Nos dynamiques communautés locatives inspirent et rapprochent nos résidents tout en générant des flux de trésorerie à long terme et une appréciation du capital pour nos partenaires d'investissement. En tant qu'entreprise fièrement canadienne, nous sommes régulièrement reconnus comme un des meilleurs endroits où travailler par la National Apartment Association. L'avenir de la vie en location est ici. Nous vous invitons à visiter le site www.Fitzrovia.ca.

