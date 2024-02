- Maddox redéfinit l'expérience de location résidentielle au Canada en améliorant des immeubles existants et en créant des communautés modernes -

TORONTO, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement officiel de Maddox, un gestionnaire de propriétés résidentielles locatives qui réinvente la façon dont les gens vivent en améliorant des logements existants pour répondre aux besoins actuels des locataires au Canada. Maddox est une filiale de Fitzrovia, le plus important développeur de propriétés résidentielles locatives au Canada.

Pour marquer le lancement de la marque, l'équipe de Maddox a organisé une série d'événements sur place pour nos résidents appréciés. L’entreprise favorise activement les liens communautaires en organisant régulièrement une variété d'événements résidentiels, variant de rassemblements intimes avec des rafraîchissements gratuits à des activités saisonnières adaptées aux familles et des rencontres sur le toit. (Groupe CNW/Fitzrovia) Fitzrovia est reconnu pour son excellence conceptionnelle, ses programmes résidentiels innovants et ses partenariats percutants qui rehaussent l'expérience des résidents. Maddox adopte la même approche centrée sur les résidents, suivant le même engagement envers l'excellence. Voici une représentation conceptuelle présentant le futur design du hall d'accueil à Maddox Sherbourne, prévu d'être complété cette année. (Groupe CNW/Fitzrovia) Avec l'intention de croitre sur des marchés à travers le Canada, le lancement de Maddox commence par une attention particulière à Toronto et à Montréal. Maddox s'efforce de favoriser un sentiment véritable de communauté et de fierté dans chaque logement qu'il gère. En mélanger le modernité, l’accessibilité et une touche de charme vintage, la marque Maddox encourage la conversation et l'interaction, en ligne avec notre politique de porte ouverte qui donne la priorité a la transparence et au respect. Le résultat est une marque distinctive et intemporelle. (Groupe CNW/Fitzrovia)

Maddox se spécialise dans la gestion et la mise à niveau d'immeubles locatifs opérationnels, avec comme objectif d'effectuer des rénovations adaptées aux besoins de chaque propriété. Ces améliorations peuvent varier, mais elles comprennent souvent la modernisation de la façade, l'embellissement des aires communes, ainsi que la rénovation des unités locatives. Avec l'intention d'étendre ses activités à des marchés partout au Canada, Maddox débute en mettant l'accent sur Toronto et Montréal. Adoptant une philosophie axée sur la réinvention de l'expérience de location résidentielle, Maddox s'efforce de créer un véritable sentiment d'appartenance et de fierté dans chaque communauté.

« La marque Maddox offre une expérience de location exceptionnelle, avec des unités locatives réaménagées par notre équipe de conception reconnue. La proposition de Maddox est rehaussée par un service exceptionnel, de la programmation soigneusement choisie pour les résidents et l'accès à des aires communes qui sont vraiment uniques dans cette catégorie d'actif. En convertissant des bâtiments existants en propriétés Maddox, nous lançons une nouvelle offre hors pair pour les locataires canadiens », a déclaré Adrian Rocca, chef de la direction de Maddox et Fitzrovia.

Maddox met de l'avant le modèle de service à la clientèle primé de Fitzrovia, qui s'assure que la gestion de ses propriétés corresponde étroitement aux préférences et aux désirs des locataires à l'échelle nationale. Fitzrovia a acquis une réputation d'excellence en matière de conception, de programmation novatrice pour les résidents et de partenariats uniques qui améliorent leur expérience. Maddox emboîte également le pas en adoptant la même approche axée sur le résident.

« Maddox apporte, une nouvelle perspective et une vision moderne aux propriétés résidentielles locatives. Notre approche consiste non seulement à revitaliser ces propriétés, mais aussi à respect l'histoire architecturale et le contexte du quartier », a déclaré Bahar Joshan Poosh, vice-présidente design de Fitzrovia. « La philosophie de conception de Maddox est axée sur la mise en valeur d'éléments subtils mais percutants, conçus de façon harmonieuse et des rénovations inspirées des principes de design de l'hôtellerie. En plus d'ajouter de la valeur, nous améliorons l'expérience des résidents en leur offrant une élégance pratique grâce à des choix de conception uniques. »

Les propriétés sous gestion appartiennent à Maddox, ce qui se distingue des autres sociétés de gestion locative. Ce modèle constitue une base solide pour promouvoir des relations transparentes et fructueuses entre les résidents et la direction. Maddox favorise l'accessibilité et la transparence, encourageant activement la rétroaction et les commentaires des résidents. Une des valeurs primordiales de Maddox est la volonté d'offrir une expérience de location exceptionnelle ancrée dans un profond sentiment d'appartenance à la communauté. Pour encourager les liens avec la collectivité, l'entreprise organise régulièrement des événements pour les résidents, allant de rencontres avec rafraîchissements gratuits à des activités saisonnières pour toute la famille et des rassemblements extérieurs.

« Au cœur de Maddox se trouve la valeur fondamentale du respect. Nous mettons en place une approche nouvelle et améliorée de la gestion des propriétés résidentielles locatives. Notre stratégie est axée autant sur l'amélioration des immeubles que la préservation des particularités qui rendent ces bâtiments exceptionnels, avec comme objectif de répondre aux besoins actuels des résidents », a déclaré Ryan Funt, vice-président marketing chez Fitzrovia. « La marque Maddox allie harmonieusement des éléments de conception contemporains et historiques, en respectant les attributs qui définissent le caractère distinctif de ces propriétés. La marque Maddox encourage la conversation et l'interaction, conformément à notre politique d'accessibilité et de transparence. Le résultat est une marque exceptionnelle et vraiment intemporelle. »

Pour optimiser la communication avec nos résidents, Maddox a lancé sa propre application mobile appelée « Maddox Living App ». Pouvant être téléchargée sur Apple Store et Google Play, l'application Maddox Living offre aux résidents des mises à jour en temps réel, la possibilité de participer à des événements, l'accès exclusif à des services à tarif réduit, des demandes d'entretien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et davantage.

« Maddox a lancé avec succès sa plateforme opérationnelle dans trois communautés jusqu'à maintenant. Nous avons reçu des commentaires très positifs de la part des résidents. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'élargir la présence de Maddox et demeurons déterminés à offrir un service à la clientèle de premier plan et une expérience de location exceptionnelle à nos résidents », a déclaré Alex Galarneau-Micone, chef de Maddox et vice-président, investissements.

Maddox Sherbourne

Maddox Sherbourne est située sur les rues Sherbourne et Shuter, dans l'est de Toronto. La propriété compte 596 unités locatives réparties dans deux tours. Depuis l'acquisition des bâtiments en avril 2023, Maddox a remanié l'expérience des résidents et l'esthétique générale de ces structures construites dans les années 1950. Maddox a rénové avec succès des unités vacantes avec des finitions et des équipements haut de gamme, ainsi que des appareils électroménagers en acier inoxydable. Maddox a également entrepris la rénovation complète des halls d'entrée et des couloirs et offrira une grande variété de nouvelles aires communes, y compris une salle de sport de haute qualité, un atelier, un salon pour les fêtes et les repas, une salle pour les enfants et un spa pour animaux de compagnie. La propriété est idéalement située à quelques pas des tramways Dundas et Queen, du futur métro Ontario Line, ainsi que de boutiques, de restaurants et de parcs prisés, dont Moss Park et Allan Gardens.

Maddox Tyndall

Maddox Tyndall comprend deux immeubles de 10 et 11 étages construits en 1973, qui abritent au total 325 logements locatifs. Située près de l'intersection des rues King et Dufferin, la propriété offre un accès pratique pour les déplacements est-ouest, grâce au tramway King, et au transport en commun nord-sud par l'autobus Dufferin 29. Idéalement située à quelques pas du Liberty Village de Toronto, la propriété est entourée d'un éventail de commodités de premier ordre, y compris des restaurants, des boulangeries, des boutiques et des divertissements exceptionnels. Des transformations importantes seront apportées prochainement à la propriété, y compris la rénovation complète des logements vacants selon les normes de Maddox. De plus, un plan de rénovation complet est en cours, qui comprend l'ajout d'équipements de qualité supérieure, la remise à neuf des couloirs et l'amélioration des halls d'entrée.

Maddox Dorchester

Construite en 1970, Maddox Dorchester compte 215 unités locatives répartis sur 17 étages résidentiels. La propriété offre toute une gamme d'aires communes, y compris une salle de sport, une piscine intérieure sur le toit et un podium commercial de 36 000 pieds carrés. Maddox Dorchester est située dans le dynamique village Shaughnessy, à Montréal, où les résidents bénéficient d'un accès pratique au transport en commun et d'un éventail varié de commodités urbaines le long de la rue Sainte-Catherine.

Pour en savoir plus sur Maddox, visitez www.Maddox.ca ou suivez-nous sur Instagram @MaddoxLiving

À propos de Maddox

Maddox, par Fitzrovia, transforme l'expérience résidentielle locative au Canada en faisant l'acquisition de propriétés existantes et en les transformant en immeubles modernes. Cet engagement reflète la mission de Maddox, qui est de répondre à la demande croissante de logements locatifs au Canada. Maddox met en œuvre le service à la clientèle primé de Fitzrovia et son engagement envers la conception et la qualité. Maddox bâtit sa réputation en accordant la priorité à la transparence et le respect envers nos résidents. Cet engagement est illustré par la politique d'accessibilité de Maddox, qui encourage et accueille activement tous les commentaires des résidents. Dans le but de créer un profond sentiment d'appartenance à la communauté, Maddox offre des programmes favorisant un mode de vie actif et organise des événements pour les résidents. En offrant constamment un service attentionné et une conception hors pair, Maddox réinvente l'expérience de location.

