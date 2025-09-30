Fitzrovia investit afin d'offrir une expérience locative inspirée de l'hôtellerie, axée sur le design, la qualité du service à la clientèle et l'esprit de communauté.

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Fitzrovia, le plus important promoteur de logements destinés expressément à la location au Canada, vient de lancer Loxley, une nouvelle marque de logements locatifs qui fait ses débuts à Montréal. Loxley se consacre à la mise en valeur des immeubles locatifs nouvellement construits de manière à améliorer le niveau de vie de ses locataires. Maintenant que trois tours modernes dans le centre-ville de Montréal sont exploitées sous la marque Loxley par Fitzrovia, l'entreprise renforce son engagement envers ses activités au Québec par l'expansion de son bureau régional et la mise en place d'une stratégie de croissance à long terme à l'échelle du Canada.

« Alors que nous poursuivons notre expansion à Montréal, ce qui distingue Fitzrovia est notre attention constante à l'expérience résidentielle, explique Adrian Rocca, Chef de la direction et Fondateur de l'entreprise. Loxley marie des espaces au design raffiné avec un service digne de l'hôtellerie, un niveau de service qui n'existait tout simplement pas à Montréal, où la demande de logements est actuellement en forte hausse et le taux d'inoccupation est faible. Les locataires recherchent aujourd'hui des résidences modernes sans faire de compromis, des finitions de qualité, des commodités exceptionnelles et une équipe sur place attentive et bienveillante. Avec Loxley, nous rehaussons des immeubles locatifs récemment construits afin d'offrir une expérience de location renouvelée. »

Loxley débute avec trois immeubles récemment rénovés grâce à des investissements de plusieurs millions de dollars. Les aires communes et commodités ont été entièrement repensées afin de créer des environnements communautaires dynamiques, favorisant les liens entre les résidents et enrichissant leur expérience de vie :

Le 2061 Stanley Street (anciennement appelé Stanbrooke, construit en 2018) a été renommé Loxley Mille Carré et les travaux de rénovation y sont terminés.

(anciennement appelé Stanbrooke, construit en 2018) a été renommé et les travaux de rénovation y sont terminés. Le 2100 rue de Bleury (anciennement appelé Le Smith, construit en 2019) et le 375 rue de la Concorde (anciennement appelé C-Lofts, construit en 2015) ont tous deux été renommés Loxley Quartier des Spectacles, des travaux de rénovation étant prévus pour l'automne 2025.

Le marché locatif montréalais subit d'importantes pressions, dont la croissance démographique fulgurante, la diminution du nombre de baby-boomers et l'adoption de la vie urbaine locative par les jeunes. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux d'inoccupation dans les logements destinés spécialement à la location est bien inférieur à la moyenne sur 10 ans de 2,7 %.

« Les Montréalais ont des attentes élevées à l'égard du lieu et de la qualité de leur logement. Ils accordent une grande importance au style, aux détails et au sentiment d'appartenance communautaire, explique Sarah Mashhady, Première Vice-Présidente et Cheffe de la direction du Québec chez Fitzrovia. Jusqu'à présent, il manquait au logement idéal un service à la clientèle exceptionnel. Loxley met l'accent sur l'hospitalité au quotidien en créant des demeures chaleureuses gérées par des équipes dynamiques et désireuses de répondre aux besoins de nos locataires. »

Pour alimenter cette croissance et saisir de nouvelles opportunités d'enrichir son portefeuille de logements locatifs au Québec, Fitzrovia a agrandi son siège social, situé à Montréal au 2001 boulevard Robert-Bourassa. D'une superficie de plus de 12 500 pi2, ce siège social régional accueille une équipe en pleine croissance de spécialistes en matière d'investissements, de gestion d'actifs, d'opérations, de services aux locataires, de marketing, de location et d'aménagement immobilier.

À propos de Fitzrovia

Avec plus de 9 000 propriétés construites, acquises ou en cours de construction à Toronto et à Montréal, Fitzrovia est le plus important promoteur de logements destinés à la location au Canada. Nous offrons au marché de l'habitation des logements locatifs de grande qualité couvrant toute la gamme de prix, dont nos communautés phares Fitzrovia Collection, les logements Maddox à la fois modernes et rétro, les logements étudiants de première classe de la communauté Waverley et les immeubles Loxley, nouvellement construits et redéfinis. Nous nous distinguons par notre modèle d'exploitation intégré verticalement qui nous permet de contrôler et de gérer le processus de l'acquisition du terrain à la location et la gestion primée des propriétés et des biens, en passant par la conception, la construction et le marketing. Accordant la priorité à nos locataires, nous innovons sans relâche afin de dépasser leurs attentes en offrant un accueil, des commodités et un service à la clientèle de classe mondiale. Nos communautés locatives dynamiques encouragent nos résidents à tisser des liens, tout en générant durablement des flux de trésorerie et une appréciation du capital pour nos partenaires investisseurs. Fièrement canadienne, notre entreprise figure régulièrement sur la liste des meilleurs employeurs reconnus par The National Apartment Association.

La révolution locative est en marche. Visitez www.Fitzrovia.ca et suivez @FitzroviaLife sur Instagram.

Pour les demandes de renseignements concernant les médias, veuillez contacter Ryan Funt, vice-président du marketing à Fitzrovia, [email protected]