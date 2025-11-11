Les membres du programme Aéroplan qui louent une propriété de Fitzrovia et utilisent leur compte Chexy pour payer leur loyer peuvent accumuler des points AéroplanMD sur les paiements de loyer, qu'ils soient effectués par carte de débit ou de crédit.

TORONTO, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Fitzrovia, la plus grande entreprise de promotion et d'exploitation de logements destinés à la location au Canada, s'est associée à Chexy, l'un des chefs de file dans le domaine de la technologie financière au Canada - la première collaboration entre un grand promoteur de logements locatifs et une plateforme de paiement axée sur les récompenses au pays. Grâce à ce partenariat unique, les résidents des propriétés de Fitzrovia peuvent désormais payer leur loyer par l'intermédiaire de leur compte Chexy, et ceux qui sont membres du programme Aéroplan peuvent accumuler des points AéroplanMD sur ces paiements. C'est la première fois que le principal programme de fidélisation pour voyageurs au Canada est intégré à une expérience de location.

Le partenariat présente une caractéristique unique sur le marché : la possibilité pour les membres du programme Aéroplan d'accumuler des points en payant leur loyer à Fitzrovia avec leur carte de débit par l'intermédiaire de Chexy et ce sans frais. Les membres Aéroplan qui signent un nouveau bail avec Fitzrovia et paient leur loyer par carte de débit ou de crédit par l'intermédiaire de leur compte Chexy peuvent accumuler des points Aéroplan à la signature de leur bail. Ils peuvent également accumuler des points sur leurs paiements de loyer mensuels, ce qui les rapproche de leurs prochaines vacances, d'un surclassement ou d'une expérience unique.

« Fitzrovia a toujours adhéré à l'idée que la location ne devrait pas être synonyme de compromis sur le style de vie, affirme Adrian Rocca, chef de la direction et fondateur de Fitzrovia. Nous sommes donc ravis de nous associer à Chexy, un innovateur dans le secteur des paiements, en transformant un paiement de routine en une expérience hors du commun. La possibilité d'accumuler des points en louant nos propriétés aide nos résidents membres du programme Aéroplan à réaliser leurs ambitions en matière de voyages, de récompenses et de style de vie. »

Chexy offre aux Canadiens une solution centralisée gratifiante pour gérer toutes leurs dépenses récurrentes les plus importantes. Et grâce à son partenariat avec Aéroplan, les utilisateurs peuvent désormais obtenir encore plus de points sur ces dépenses.

« Chexy a été créée pour transformer les dépenses importantes en expériences financières enrichissantes, explique Liza Akhvledziani Carew, cofondatrice et cheffe de la direction de Chexy. Depuis la fondation de l'entreprise, la location est au cœur de cette mission. En nous associant à Fitzrovia, une entreprise visionnaire qui redéfinit la location de propriétés de rêve au Canada, nous transformons l'intégration des programmes de fidélité et de récompenses dans le secteur immobilier. »

Une location qui peut vous mener loin : accumulez continuellement des points Aéroplan

Les membres du programme Aéroplan qui signent un nouveau bail dans une communauté Fitzrovia peuvent associer la carte de débit ou de crédit qu'ils utilisent pour payer leur loyer à leur compte Chexy pour recevoir jusqu'à 2 points Aéroplan par dollar dépensé sur le loyer mensuel. Les débits préautorisés ne sont pas soumis à des frais de transaction, et chaque résident est admissible à une promotion de trois mois sans frais de carte de crédit.

Les résidents actuels de Fitzrovia qui commencent à utiliser Chexy pour leurs paiements de loyer seront également exemptés de frais de carte de crédit pendant les trois premiers mois. De plus, les offres et promotions de Chexy donnent une valeur qui va au-delà du seul coût du loyer.

Une offre exclusive pour les nouveaux résidents de Fitzrovia dans les communautés en phase de mise en location

Fitzrovia a plusieurs communautés en phase de mise en location, dont Elm-Ledbury, Sloane, Maddox Cabbagetown et Maddox Tyndall. Les membres du programme Aéroplan qui signent de nouveaux baux dans ces communautés et qui utilisent leur carte associée à Chexy pour payer leur loyer peuvent profiter d'une prime allant de 5 000 à 50 000 points Aéroplan (pour les unités Berkeley Collection).

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site http://www.chexy.co/fitzrovia.

Les structures de récompenses et les offres varient selon la propriété et sont assujetties à des modalités.

À propos de Fitzrovia

Fitzrovia est le plus important promoteur de logements destinés à la location au Canada. L'entreprise, dont le siège social est situé à Toronto, a des communautés en Ontario et au Québec. Avec plus de 9 000 propriétés construites, acquises ou en cours de construction, Fitzrovia offre au marché de l'habitation des logements locatifs de grande qualité couvrant toute la gamme de prix. Ses propriétés comprennent les communautés phares Fitzrovia Collection, les immeubles Loxley nouvellement construits et redéfinis, les logements Maddox à la fois modernes et rétro et les logements étudiants de première classe de la communauté Waverley. Employant une approche axée sur les résidents, Fitzrovia offre des centres d'apprentissage préscolaire, des partenariats de prestation de soins de santé virtuels, ainsi qu'un accueil, des commodités et un service à la clientèle de classe mondiale. Grâce à un modèle d'exploitation intégré verticalement qui englobe l'entièreté du processus, y compris le développement, le design, la construction, la location, le marketing et la gestion primée des propriétés et des biens, Fitzrovia génère à long terme des flux de trésorerie et une plus-value en capital pour ses partenaires d'investissement. Une entreprise fièrement canadienne, Fitzrovia figure régulièrement sur la liste des meilleurs employeurs de la National Apartment Association.

La révolution locative est en marche. Visitez www.Fitzrovia.ca et suivez @FitzroviaLife sur Instagram.

À propos de Chexy

Chexy est une entreprise canadienne de technologie financière dont la mission est d'aider les gens à progresser en accumulant des primes sur les paiements qu'ils effectuent déjà. Initialement axée sur le loyer, Chexy a élargi sa plateforme pour prendre en charge les paiements par carte de crédit des factures courantes et des impôts gouvernementaux, ce qui permet de débloquer des liquidités, de gagner en flexibilité et d'accumuler des points comme jamais auparavant. Que ce soit pour un paiement à votre propriétaire, à un fournisseur de services publics ou à l'ARC, Chexy vous permet d'obtenir des primes, de gérer vos finances et de prendre le contrôle de votre argent en toute simplicité. Chexy bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan et de la confiance de milliers de Canadiens. Pour en savoir plus sur Chexy, visitez la page chexy.co.

